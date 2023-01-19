Cem Vakfı Türkiye’nin her yerinde cemevi yaptırıyor

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An itibariyle, İzmir, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Amasya ve Malatya’nın merkez ve ilçelerinde CEM Vakfı tarafından cemevleri inşa ediliyor. CEM Vakfı tarafından inşa edilen tüm cemevleri, yöresel halkın talebi ve katkılarıyla hayata geçiriliyor. Bazı cemevi inşaatlarında ise, yerel ve merkezi idarenin de katkıları bulunuyor.



81 şubesiyle Ardahan’dan Edirne’ye kadar Türkiye’nin her yerinde Alevi inanç toplumuna hizmet veren CEM Vakfı, yurttaşların talebine göre, yeni cemevi yapımını da üstleniyor.

Mescid-i Nebevî olarak adlandırılan, İslam peygamberi Hz. Muhammed dönemindeki ibadet alanı örneklenerek 1996 yılında, ülkenin en yetkin mimarları tarafından bir proje yarışması sonucu tasarlanan 12 cemevi projesi temel alınarak yürütülen cemevi inşaatları hızla yükseliyor.

Kırklareli, Babaeski’de bulunan Sarı Saltık makamında Kasım ayında temeli atılan kültür ve cem evi inşaatı ile birlikte, İzmir Çiğli’de, Kocaeli’de Yenikent ve Gebze’de, Tekirdağ’da Çorlu ilçesinde, Amasya merkezde, Malatya merkezde süren inşaatların yanında, Tekirdağ’da 2, Kocaeli’de 1 cemevi ve 1 okul, İstanbul’da ise 3 ilçede yeni cemevleri inşaatları için temel atılacak.

Yeni cemevleri yapım çalışmalarını yürüten CEM Vakfı Genel Başkan Vekili Hasan Sezgin, yaptığı açıklamada, vakıf bünyesinde inşaatı halen süren ve temel atma töreni düzenlenecek cemevleri yanında, yapılan başvurulara istinaden pek çok ilde yeni cemevi yapmayı planladıklarını belirtti.

CEM Vakfı, Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Hayrettin Derun, yeni cemevi yapılması yönünde kendilerine çok sayıda başvuru geldiğini belirterek, 90’lı yıllarda Türkiye’nin en yetkin mimarlarına projeler çizdirirken, bugünleri çok önceden ön gördüklerinin altını çizdi.

CEM Vakfı Genel Müdürü Ali Rıza Özkan ise, yaptığı açıklamada, ülkenin dört bir yanında mahalli halka dayanarak ibadethane yaptıklarını vurgulayarak, cemevi olmayan il ve ilçe kalmayacak, dedi.