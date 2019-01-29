İki iş insanından ve Türkiye’nin yakından tanıdığı 2 holdingden örnek vereceğim ki Türkiye’de 2002 yılından sonra yasalar hangisine nasıl uygulanıyor kamuoyu net şekilde öğrensin.



İş insanları; Cem Uzan ve Mücahit Ören

Holdingler: Uzan Grubu ve İhlas Holding…

Önce Cem Uzan ve Uzan Holding

Çukurova ve Kepez gibi elektrik şirketleri, Barajlar, 15 Çimento Fabrikası, İnşaat Şirketleri, Telsim, Star Gazetesi, Star TV başta 8 TV ve 8 Radyo, Demir Çelik Fabrikası, SEAT otomobil Türkiye Bayiliği, Rumeli Holding, PETKİM, İmar Bank, Ada Bank ve toplamda tam 219 şirketleri vardı.

Cem Uzan Genç Parti ile 3 Kasım 2002’de seçime girdi ve yüzde 7,5 oy alarak büyük sürpriz yaptı.

MHP ve DYP yüzde 10 barajını Genç Parti nedeniyle kıl payı aşamadı.

AKP tek başına iktidar olunca Haziran 2003’de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Uzan grubuna ait Kepez Elektrik ve Çukurova Elektrik şirketlerine ait imtiyaz sözleşmesini iptal etti.

2014’de ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bankacılık Yasası’na dayanarak Uzan grubuna ait 219 şirketin yönetimine alacakların tahsili için el koydu. TMSF’nin kararı uyarınca Uzan Grubu’nun tüm şirketleri 4 gruba ayrılarak yönetimlerine kayyum atandı.

Çukurova, Kepez ve Adabank dışındaki her şey satıldı, yurt dışındaki bankalarda bulunan dövizleri ve altınlarına da el konularak Türkiye’ye getirildi.

40 bin kişinin çalıştığı ve yıllık yaklaşık 12 milyar lira cirosu olan dev grubun sahipleri Uzan’lar yurt dışına gittiler. Cem Uzan bir süre daha Genç Parti liderliğini sürdürdü ama 4 davadan mahkumiyet kararı çıkınca Fransa’ya iltica etti…

Şimdi Mücahit Ören ve İhlas Holding…

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 2001’de TGRT ve Türkiye Gazetesi’ni fonlandığı için battığı açıklanan İhlas Holding’in İhlas Finans şirketi borçlarını ödemedi.

BDDK, İhlas Finans’ın 2001’de 222 bin 298 mudiye, 676 milyon dolar ve 245 milyon Euro borcu olduğunu açıkladı.

Alacakların bir kısmı, gayrimenkul olarak ödendi. Ancak 2009’da 68 bin hesabın 398 milyon dolarlık alacağı kaldı.

Mücahit Ören de yurt dışına çıktı ve yıllardır Amerika’da yaşıyor.

2009’DAN BU YANA ÖDEME YAPMIYOR

Mücahit Ören 2009 yılında küresel krizi bahane ederek dönemin Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde AKP Hükümetine başvurdu ve İhlas Holding ödemeleri TMSF tarafından 2016 yılına kadar ertelendi.

AKP KURUCUSU VE BAKANI ALİ COŞKUN NE DEDİ?

İhlas Finans Kurucusu ve 2002’den önce de sonra da bakan olan Ali Coşkun Sözcü Gazetesine yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

“Ben ayrıldıktan sonra aradan yıllar geçti. 2001 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bunların usulsüz faaliyetlerini tespit ederek faaliyetlerini durdurma kararı verdi.

2002 yılının Kasım ayında biz iktidar olduk AKP olarak. O günkü mevzuata göre Finans kurumları TMSF’ye bağlı olmadan anonim şirket satışına göre denetlendiği için o zaman ki bakanlar tarafından denetleniyordu.”

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

Ben 2002 yılında bakan olur olmaz müfettişleri görevlendirdim. İhlas Finans’ın faaliyetlerinde yüksek düzeyde tetkik kuruluna denetlettirdim ve mahkemeye verdik. Hisselerini borsaya açmışlardı.

Teftiş kurulunu görevlendirdim ve aylık denetimleri devam ettirerek Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu ve Hazine ile irtibatlı olarak devam ettirdik.

Sonucunu da raporlarla mahkemeye intikal ettirdik. Nitekim mahkeme de bunlar hakkında nitelikli dolandırıcılıktan hüküm giydirdi.

EVET, ŞİMD SIRA MUKAYESEDE

2002’den bu yana AKP Hükümetleri;

TMSF, Uzan grubunun sahiplerinin, hatta bebekleri dahil şirketlerinin tüm mal varlıklarına el koyarak sattılar ve İmar Bankası mudilerine paralarını ödediler. (Bu konuda yakında resmi belgeye dayanarak çok önemli bir yazı daha yazacağım.)

İhlas Holding’in şirketleri ile Ören ailesinin hiçbir varlığına nitelikli dolandırıcılıktan mahkum olmalarına rağmen bugüne kadar el konulmadı ve kayyum atanmadı.

Türkiye Gazetesi de TGRT Televizyonu da yayınına devam ediyor ve Mücahit Ören’e para kazandırmaya devam ediyor.

Değerli okurlarım ATV ve Sabah Gazetesi 2013 yılında tam 1 milyar 100 milyon dolara Kalyon İnşaat tarafından satın alınmıştı.

Türkiye Gazetesi de TGRT Televizyonuna da el konulup kayyum atanarak ihale ile satılsa 68 bin İhlaszede’nin 398 milyon dolarlık alacağı faizleri dahil rahatlıkla ödenir, mağduriyetler de giderilir.

Önce şunu sorayım yasalar kişilere ve şirketlere ayrı ayrı mı uygulanır?

Yasalar, Cem Uzan’a ayrı, Mücahit Ören’e ayrı mı uygulandı? Evet.

Yasalar Uzan Gruba ayrı, İhlas Holding’e ayrı mı uygulanıyor? Evet.

Elbette yasalar herkese ve her şirkete eşit ve adil şekilde uygulanmalıdır.

Peki, bu işi yapması gereken sorumlu kim derseniz söyleyeyim.

Elbette AKP hükümetleri, BDDK ve TMSF…

AKP Hükümeti 68 bin vatandaşı mağdur ediyor ve Mücahit Ören’i, ailesini ve şirketlerini koruyor.

Bu çifte uygulamayı vicdan sahibi hiç kimse kabul edemez