Cem Sultan’ın Maltalı torunu iddia edilen Said-Zammit ilk kez konuştu

Esma ÇAKIR / Malta,(DHA) – Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed’in oğlu Cem Sultan’ın 5 asır sonra ortaya çıktığı iddialarıyla gündem olan Maltalı tarihçi George Said-Zammit, 10 yıl sürdürdüğü araştırma neticesinde “Türkiye ve Osmanlı hanedanıyla bağlantım bulunmadı” dedi.

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed’in oğlu Cem Sultan’ın 5 asır sonra ortaya çıktığı iddialarıyla 2000 yılında gündem olan Maltalı tarihçi George Said-Zammit, ilk kez Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuştu. Malta’da yaşayan arkeolog ve tarihçi olan George Said-Zammit, yıllardır Cem Sultan ile olan bağını araştırdı. On yıllık araştırmasını tamamlayan George Said-Zammit, o süreci DHA’ya anlattı. Soy ağacına ilişkin bir araştırma yapmakta olduğu sırada başka bir araştırmacının kendisine bazı belgeler verdiğini anlatan Said-Zammit, “Noter belgeleri ve bazı mahalli kayıtlardan da faydalandım. Böylelikle ilk araştırmalar, benim Türkiye ve Osmanlı hanedanıyla bağlantılı olabileceğimi gösteriyordu. Heyecanlıydım” diye konuştu.

“ TORUNU OLMADIĞIM ORTAYA ÇIKTI”

Bunun üzerine 2002 yılında Osmanoğlu ailesinin o dönemki reisi olan Osman Ertuğrul Efendi ile bir mektupla iletişime geçtiğini söyleyen Said Zammit, onun bu iddiayı nasıl karşıladığını ise şöyle anlattı: “Osman Ertuğrul Efendi, beni, bu keşiften çok mutlu olduğunu söyleyerek cevapladı. Ancak bu meseleyi sonuçlandırmayı tarihçilere bıraktı. Ben de araştırmalarıma devam edeceğimi ve bir sonuç elde edersem bunu bildireceğimi kendisine belirttim. Bu sırada bir Türk gazetesinde de benim Cem Sultan’ın torunu olduğuma dair bir haber çıkmıştı.” Araştırmalarının 10 yıl kadar sürdüğünü dile getiren George Said-Zammit, “Sonuçta benim araştırmalarım bana Türkiye ve Osmanlı Hanedanıyla hiçbir bağlantım olmadığını gösterdi. Ancak bu sonuca ulaştığımda, 2009’da Osman Ertuğrul Efendi aramızdan ayrılmıştı,” dedi.

“TARİHSEL HATAYI DÜZELTMEK İÇİN PEŞİNE DÜŞTÜM”

Onun vefatının ardından Osmanoğlu Ailesi ve bu iddiayı kaleme alan Türkiye’deki gazetecilerle irtibata geçmeyi denediğini dile getiren Said-Zammit, “Bunu, tarihin düzeltilmesi için yapmak istedim, ama ne yazık ki elektronik postalarımın hiçbirine cevap alamadım. Şimdi bu vesileyle, çok açıkça bu meselenin kapandığını ve Cem Sultan ile Osmanlı Hanedanıyla hiçbir ilişkim olmadığını söylüyorum,” dedi. Söz konusu ddianın, tarihsel bir hata olduğunu ve bunu düzeltmek zorunda olduğunu belirten Said-Zammit, ” Tarihsel hatayı düzeltmek için işin peşine düştüm.Bu meselenin benim için maalesef kapandı” ifadelerini kullandı.

CEM SULTAN’IN HİKAYESİ

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed’in ölümünden sonra kardeşi II. Bayezid ile giriştiği taht kavgasını kaybedince imparatorluk topraklarını terk eden Cem Sultan’ın yaşamının son 13 yılı, Rodos, Fransa ve Roma’da geçti. Roma’da 6 yıla yakın tutulduğu bilinen Şehzade Cem, Papalık tarafından Fransa’ya teslim edilmesine ilişkin yolculuk sırasında Napoli’de 1495’te yaşamını yitirmişti. Bir çok kaynakta, Cem Sultan’ın hayatta kalan tek oğlu Şehzade Murad’ın Rodos’ta Hristiyanlığı seçtiğini ve adanın 1522’de Türklerin eline geçmesinin ardından oğlu Cem ile boğdurulduğu iddia ediliyor. Ancak Malta, Vatikan ve Rodos arşivlerinde küçük Cem’in öldürülmediğine dair iddialar hala tazeliğini koruyor. Buna göre; Avrupa’da, Pierre adını alarak Hristiyan olduğu öne sürülen küçük Cem’in soyundan geldiklerine inanan onlarca kişi bulunuyor.