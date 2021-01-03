Celine Dion’un erkek hayranı adını resmi olarak Celine Dion yaptı

İngiltere, (DHA) – Kanadalı ünlü şarkıcı Celine Dion’un hayranı İngiliz Thomas Dodd, internet üzerinden Dion’un konserini dinlerken aldığı alkolünden etkisiyle adını resmi olarak Celine Dion yaptı.

İngiltere’nin Staffordshire kentinde bir bakım evinde çalışan Thomas Dodd (30), yüksek miktarda alkol aldığı bir sırada Celine Dion’un konserini internet üzerinden izlediğini ve o sırada bunun ‘harika bir fikir’ gibi göründüğünü söyledi. Resmi işlem sonrası Celine Dion ismini alan Dodd, “Daha kötüsü olabilirdi, Boris Johnson da olabilirdi, şanslıyız ki canlı konser vermiyor” dedi.