Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kardeş Pakistan’da meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından dolayı başsağlığı diliyoruz. Bu terör saldırısını lanetliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz ve desteğimiz kardeş Pakistan’la beraber."

Kardeş Pakistan’da meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından dolayı başsağlığı diliyoruz.



Bu terör saldırısını lanetliyoruz.



Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.



Kalbimiz ve desteğimiz kardeş Pakistan’la beraber. — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 28, 2025