Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Susurluk Kazası ve Derin Devlet Tartışmalarının Odağı Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor!
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"Kardeş Pakistan’da meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından dolayı başsağlığı diliyoruz. Bu terör saldırısını lanetliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz ve desteğimiz kardeş Pakistan’la beraber."
Kardeş Pakistan’da meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından dolayı başsağlığı diliyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 28, 2025
Bu terör saldırısını lanetliyoruz.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.
Kalbimiz ve desteğimiz kardeş Pakistan’la beraber.
Muhabir: Haber Merkezi