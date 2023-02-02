Çelik: Sulak alanlarımız mutlak surette korunmalı

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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, sulak alanların yok olmasının da küçükbaş hayvancılığı olumsuz etkilediğini belirterek, “Kuraklık nedeniyle hayvancılık için son derece önemli olan meralar da zayıf kalıyor.” ifadesini kullandı.

Çelik, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda Türkiye’nin su kaynakları açısından su fakiri ülkeler arasında yer aldığını bildirdi.

Türkiye’nin, küresel ısınmanın da etkisiyle, gittikçe azalan bir yağış rejimine sahip olduğuna dikkati çeken Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

“Bunun etkilerini kurak geçen kış mevsiminin ortasında olmamıza rağmen görüyoruz. Suyun petrolden daha değerli olduğu günümüzde gerekli önlemlerin gecikmeden alınması şarttır. Su kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanımı konusunda bilimsel otoritelerin önerileri titizlikle uygulandığı takdirde göllerimiz, sazlıklarımız, akarsularımız, derelerimiz kısacası sulak alanlarımız teminat altına alınacaktır.”

Çelik, kuraklık başta olmak üzere, diğer bazı etmenlerin sulak alanları olumsuz etkilediğine işaret ederek, tarım alanlarında aşırı ve bilinçsiz su kullanımının özellikle yer altı su seviyelerini düşürdüğünü vurguladı.

Sulak alanların korunmasının mecburiyet haline geldiğine dikkati çeken Çelik, şu ifadeleri kullandı: “Son dönemlerde ülkemizde yaşanan kuraklıklar, yer altı ve yer üstü sularımızın bilinçsiz bir şekilde kullanımı, tarımda bilinçsiz olarak kullanılan kimyasallar ve zirai ilaçlar, sanayiden kaynaklanan kirlilikler nedeniyle sulak alanlarımız elimizden çıkmakta, daha da önemlisi biyoçeşitliliğin kaybolmasına neden olmaktadır. Ülkemizin sulak alan ekosistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve korumak zorunluluğumuz vardır. Sulak alanların yok olması küçükbaş hayvancılığımızı olumsuz etkiler.

Kuraklık nedeniyle hayvancılık için son derece önemli olan meralar da zayıf kalıyor.”

“Sulak alanlarımız mutlak surette korunmalı”

Çelik, sulak alanların korunması için yapılaşmaya ve bilinçsiz su kullanımına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Sulak alanlarımız mutlak surette korunmalı, hatta kaybetmekte olduğumuz sulak alanları geri kazanmak için gerekli çalışmalar titizlikle uygulanmalıdır. Sulak alanları etkileyecek yatırımların projelendirilmesinde yatırımın yapılacağı bölgenin ekolojik, biyolojik, hidrolojik yapıları incelenmelidir. Bu alanlarda yapılaşmaya izin verilmemelidir. Su ihtiyacının giderek arttığı ülkemizde tüm sulak alanlarımızın akılcı yönetim planları, havza bütünlüğü içinde ve koruma-kullanma uyumu gözetilerek tamamlanmalı ve uygulanmasına başlanmalıdır.”