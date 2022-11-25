Çelik: Savaş politikası terimini kullanan terör örgütünün sözcülüğünü yapıyordur

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‘TÜRKİYE, İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİNE, YETERLİ BULDUĞUNDA EVET DİYECEKTİR’



Çelik, açıklamalarının ardından basın menbuplarının sonrularını cevapladı. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği sorusuna, Çelik şu yanıtı verdi:



“Atılan adımlar yasal olarak garanti altına alınmalı. Söz verip tutmayan çok müttefik gördük. Arkadaşlarımız ikili ve heyetlerarası görüşmelerde bu konudaki ilerlemeleri konuşuyorlar. Türkiye kendi perspektifi açısından yeterli bulduğunda bu ülkelerin NATO üyeliğine evet diyecektir. Biz zaten NATO’nun genişlemesini destekliyoruz. Bunu anlamlı buluyoruz. Yunanistan terör örgütlerini fiilen destekleyen bir ülke durumunda. Suriye’de hangi müttefikimizin eğitim verdiğini biliyoruz. Bundan sonra bu ilkesizliklere müsaade etmek istemiyoruz.”



‘BİZİ TEHDİT EDEN TERÖR ÖRGÜTÜ GÖRDÜĞÜMÜZ ZAMAN VURURUZ’



Çelik, Beyaz Saray ve Pentagon’un yaptığı açıklamalar hakkındaki soruya şöyle cevap verdi:



“Beyaz Saray açıklaması daha doğru bir açıklama. Türkiye’nin kendini savunma hakkı var. Operasyonlar noktasal operasyonlardır. Pentagon’un açıklamasına ise ‘siz bu terör örgütlerine bu kadar yakın ne yapıyorsunuz? Siz müttefikiniz Türkiye’ye yapılan saldırıları neden seyrediyorsunuz.’ Kendi çelişkilerini ifade ediyorlar. Bu kadar yakın olduğunuz yerden Karkamış’a roket atılıyor, öğretmenimiz şehit oluyor. O zaman bunu niye engellemiyorsunuz? Bu bir itiraftır. Böylesine ilkesiz çifte standart açıklamalar olabilir mi? Kim ne derse desin, bizi tehdit eden terör örgütü gördüğümüz zaman vururuz. Biz buna göz yumamayız. Sınırımızın yanında yaklaşmış sözde karargah kurmuş. Bunu vuracağız. Karşımıza kim çıkarsa çıksın, kim ne derse desin. Egemen bir ülke olarak Türkiye’nin egemenlik haklarına saygı duymak gerekir.”



Çelik, bazı baroların TSK’nın başlattığı hava harekatı hakkında yaptıkları açıklamalarına tepki göstererek, “Barolar hukuk kurumlarıdır. Yıllardır anayasal düzeni tehdit edenler bu terör örgütleridir. Hukuku çok iyi bilmesi gereken barolar, çıkıyorlar bir açıklama yapıyorlar. Askeri operasyonlara savaş politikası deyip, barışa çağırıyorlar. Barış ne terör örgütü ve kendini savunan Türkiye’yi eşit görmektir. Böyle bir şey olabilir mi? En hassas olması gerekenler hukuk kurumlarıdır. Adında baro olanların terör örgütlerinin lliteratürünü kullanarak böyle açıklamalar yapması son derece vahimdir. Türkiye’ye söylediklerinin 10’da birini terör örgütüne söylüyorlar mı?” açıklamasında bulundu.



‘CHP YILLARCA DEVLETİ DAR BİR KADRO İÇİNDE TANIMLADI’



Çelik, CHP’nin açıklayacağı vizyon belgesi hakkında gelen soruya verdiği cevapta şunları dile getirdi:



“Sayın Kılıçdaroğlu’nun gerçek bir vizyon belgesi açıklamasını gerçekten arzu ederiz. Dünyanın değişimi ile birlikte önümüze gelen yeni meydan okumalar var. Siyaset, toplumun taleplerinin siyasi düzeyde temsil edilmesi anlamına gelir. CHP yıllarca Devleti dar bir kadro içinde tanımladı. O devlet anlayışını da toplum karşıtı bir yerde konumlandırdı. Biz siyaset üretiyoruz, eser siyaseti yapıyoruz. Onlar bunu engellemeye çalışıyorlar. TOGG gibi büyük projeler hakkında yaptıkları açıklamaları görüyoruz. Yine Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz desteğe karşı kullandıkları dili gördük. Keşke bunları yapmasalar ve bir vizyonda devam etsek. Karşımıza bir vizyon çıkarsa, rekabet etmek için sabırsızlanırız. Biz kendimize güveniyoruz.”



‘EYT, ACİL GÜNDEMLERDEN BİR TANESİ’



Çelik, son olarak EYT’nin acil gündemlerden bir tanesi olduğunu belirterek, “EYT meselesiyle ilgili çalışma tamamlanmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok kısa zamanda son hali sunulacak. Son aşamayı geçtikten sonra meclis takvimi ile ilgili bilgi verebilirim. Acil gündemlerden bir tanesi, hemen hemen tamamlanmak üzere. Bugünkü sunum, bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirilmesi ve terörle mücadele gündemimizdi” açıklamasında bulundu.