AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İsrail ile ‘normalleşme’ diyerek attığı bu adım, Filistin davasına yönelik siyasi bir suikasttir, hiçbir şekilde Filistin halkının yararına değildir, uluslararası toplumun savunduğu iki devletli çözümü yok etme girişimidir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırganlığının, Doğu Kudüs, Batı Şeria’daki yerleşim bölgeleri ve Golan Tepeleri’ni ilhak ederken, BAE’nin İsrail’le normalleşme ilan etmesinin, İsrail’in saldırganlığını meşrulaştıran ve bölgesel barışı tehlikeye atan bir girişim olduğunu bildirdi. İsrail’in Doğu Kudüs ve Batı Şeria’ya dönük saldırganlığı gündeme alınmaksızın, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nden hiç bahsetmeden ‘normalleşme’den bahsetmenin, İsrail’in saldırganlığını normal kabul etmek olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

“BAE’nin İsrail ile ‘normalleşme’ diyerek attığı bu adım, Filistin davasına yönelik siyasi bir suikasttir, hiçbir şekilde Filistin halkının yararına değildir, uluslararası toplumun savunduğu iki devletli çözümü yok etme girişimidir. BAE, bu konjonktürde İsrail saldırganlığı ile bir anlaşma imzalamak suretiyle, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu’nun Filistin’e ilişkin almış olduğu kararlar aleyhine bir ‘koalisyon’ ve etki oluşturmayı amaçlamaktadır. BAE’nin bu sözde ‘normalleşme’ çıkışı, Ortadoğu’da devletler arası ilişkiler düzenini bozan ve halklar arasına düşmanlık ve fitne tohumları eken Libya ve Yemen politikalarından ayrı değerlendirilemez. Filistin Halkı ve Filistin Devleti’nin hassasiyetlerini dikkate almak barışın anahtarıdır. Barıştan yana olan herkes, barışa giden yola dinamit döşeyen BAE girişimini kınamalıdır. Uluslararası toplum, iki devletli gerçek bir çözümün arkasında daha güçlü durmalıdır. Türkiye Filistinli kardeşlerimizin her koşulda yanındadır. Cumhurbaşkanımızın, Filistin davasında sürdürdüğü haklı ve kararlı siyasi çizgiyi Filistinli kardeşlerimiz çok iyi bilmektedir. Bu siyaset, daha da güçlü şekilde dünyaya duyurulacaktır.”