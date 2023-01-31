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Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA) ÇEKMEKÖY’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taşdelen Tüneli’nde seyir halinde olan otomobilde saat 20:00 sıralarında yangın çıktı. Sürücü, otomobili tünel çıkışında emniyet şeridine çekti. Alevler kısa sürede bütün otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken otomobil kullanılmaz hale geldi. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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