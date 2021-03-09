Çekmeköy’de ölü bulunan kardeşlerden geriye bu fotoğraflar kaldı

Elif YAVUZ / İSTANBUL (DHA) ÇEKMEKÖY’de inşaat alanında asansör boşluğuna düşerek hayatlarını kaybeden 8 ve 4 yaşındaki kardeşlerin birbirlerine sarıldıkları fotoğraflar ortaya çıktı.

Çekmeköy’de dün öğle saatlerinde 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler kayboldu. İhbar üzerine polis ekipleri ve AFAD tarafından aranan kardeşler, evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın asansör çukurunda bulundu. İçi yağmur suyu ile dolan çukurda bulunan çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.

Hasan ve Hüseyin kardeşlerin videoları da ortaya çıktı. Görüntüde Hasan ve Hüseyin, yanlarındaki bir kız çocuğu ile üst geçit merdivenlerinden iniyor.

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