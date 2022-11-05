Çekmeköy’de kamyon basamağında yol verme tartışması 

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Oğuzhan UYSAL-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA)-ÇEKMEKÖY’de hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmada otomobil sürücüsü hafriyat kamyonunun basamağına çıkarak, şoförle tartıştı. Sürücülerin yolun ortasındaki tartışması çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çekmeköy Şile otoyolunda önceki gün sabah saatlerinde hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle otomobil sürücüsü aracından inerek hafriyat kamyonunun basamağına çıktı. Burada da tartışmaya devam eden taraflar, bir süre sonra araçlarına binerek yollarına devam etti. Trafikteki yol verme tartışması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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