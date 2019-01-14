Rusya’da aracını çeken çekiciye öfkelenen sürücü, aracını çekici üzerinden rampa olmaksızın indirdi.



Edinilen bilgiye göre olay, hafta sonu başkent Moskova’da yaşandı. Hatalı park sebebi ile çekicinin aracını alarak uzaklaştığını gören sürücü, taksiye binerek çekiciyi takip etti. Bir süre sonra çekiciyi yakalayan hiddetli alet sahibi, çekici sürücüsünden ‘aracını indirmesini’ istedi. ‘Olumsuz’ cevap alan sürücünün hiddeti iyice arttı.

Aracının tekerleklerine bağlı sistemleri söken alet sahibi, aracına bindi. Aracını çalıştıran sürücü geri vitese taktı ve her hangi bir rampa kurulu olmayan çekiciden aracı yola indirdi. Yola düşen aracın ön tamponu kırıldı. Vatandaşlara ve çekici sürücüsüne aldırmayan hiddetli sürücü, gaza basarak uzaklaştı. Yaşanan o dakikalar ise bir yurttaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.