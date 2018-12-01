MamakBelediyesi, Abidinpaşa Aile Merkezi’nde kadınlara yönelikfilografi kursu açtı.

Tel ve çivilerin büyüleyici dansı olarakda bilinen ve zorluğu nedeniyle unutulmaya yüz tutan FilografiSanatı, Mamaklı kadınların elinde hayat buluyor. Yoğun ilgigören kursta Mamaklı kadınlar, can sıkıntılarını ve gündelikhayatın stresini çivi çakarak, tel sararak atıyor. Hafta içi 4gün boyunca saat 09.00-16.00 saatleri arasında 18 yaş üzerikadınları ağırlayan kurs, yılsonuna kadar devam edecek.

Çivi marifetiyle tablolar

Objeleri üretirken önce tahta üzerine desen çizen kadınlar ardından desenin etrafına çiviler çakıyor. Bu işlem sonrası bakır ve renkli tellerle çivilerin arasından belirli örgü teknikleri kullanılarak estetik objeler üretiliyor. Kimi zaman ahenkli, kimi zamansa uyumsuz çekiç seslerinin eksik olmadığı sınıfta 22 ev hanımı eğitim görüyor. Filografi’nin zorluğu ve sabır gerektirmesi nedeniyle unutulmaya yüz tutmuş bir sanat olduğunu kaydeden Filografi Öğretmeni Yasemin Turhal, kursun Mamaklı kadınlardan büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Bir çivi sanatı olan Filografi’yi yeniden canlandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Mamak Belediye Başkanımızın bu sanata göstermiş olduğu ilgi, filografi sanatının geleceği adına umut verici” dedi.

Sabrı öğretiyor

Filografi sanatının sabır gerektirdiğini ancak ortaya bir eser çıktığında mutlu olduğunu kaydeden kursiyerlerden Fazilet Güder (51), “Yaptığımız çalışmalar çivi marifetiyle ortaya çıkıyor. Baykuş pano yapıyorum. Yaptığım çalışmanın çok eğlenceli olduğunu gördüm. Zamanın nasıl geçtiğini fark edemiyorum bile. El sanatlarını icra edebilmemiz için bu ideal mekânı oluşturan belediye başkanımıza herkes adına teşekkür ediyorum” dedi.