Har vurup harman savuran, borç alıp asfalta, betona gömen, Cumhuriyet’in inşa ettiği tüm fabrika, liman, banka ve benzeri yatırımları satıp satıp, yandaş müteahhitlere üleştiren iktidar şimdi de emekçinin kıdemine göz dikti!

Çalışanlar emekli olduklarında yada işten çıkarıldıklarında ellerine toplu para geçer bu para ile bir ev yada araba alma ümitleri olurdu. Adına tamamlayıcı emeklilik dedikleri yeni sistem gelirse artık çalışanın eline doğru dürüst bir toplu para geçmeyecek, 15 yıl boyunca aydan aya, emekli maaşına ilave bir ödeme alacaklar!

Arkadaş sen ne karışıyorsun; kıdem tazminatı çalışan ile işveren arasındaki bir konu, seni ilgilendiren bir yanı da yok!

Ha eğer derdin çalışanın kıdem tazminatını garantiye almaksa bunun bin bir tane yolu var, sen adamın kıdem tazminatını toplu almasına niye müdahale etmeye kalkıyorsun?

Efendim kıdem tazminatı fonda toplanıp nemalandırılacakmış!

Ben zaten bu nemalandırma lafını duydum mu hemen işkillenirim, içinde devletin elinin olduğu her nemalandırma faaliyeti devlete düşük faizli Türk Lirası borç kaynağı yaratmak demektir.

Peki çalışanların yıllarca SGK primlerini adam gibi nemalandıramayıp, enflasyon karşısında eriten bu devlet değil miydi?

Özal’ın tasarrufu teşvik fonunun akibeti ne oldu? Güya çalışanlardan kesinti yapılıp, kesintiler nemalandırılacak, insanlar birikim sahibi olup bu birikimle ev bark alacaklardı değil mi?

Eskiler bölül pörçük gelen paraya unduz parası der, bir işe yaramayacağını, arada harcanıp gideceğini bilirlerdi. Para ancak toplu bir halde gelirse işe yarar, yatırıma dönüşür.

Aynı şey Bireysel Emeklilik Fonlarında da olmadı mı? İnsanlar yatırdıkları paradan bile daha az bir miktar ile elde kala kalmadı mı?

Özal’ın yarattığı banker faciası unutuldu gitti mi?

İktidar emeklilerin emekli olduklarında insan onuruna yakışır bir yaşam sürmelerini sağlayacak gelir arttırıcı parasal tedbirleri alacak yerde onların hakkını hukukunu geriye götürecek adımlar atmaya kalkıyor, emin olsunlar; işcinin kıdemine dokunan yanar, hesabını adama sandıkta fena sorarlar.

Devlet bunca yıldır emeklilik için çalışanlardan para topluyor bu toplanan paralar nasıl nemalandırıldı? Önce çıkıp onun bir hesabını versinler! Bu toplanan emeklilik kesintileri devletin namusuna emanet edilmiş, nemalandırılarak uzun vadede enflasyona karşı korunması ve hatta arttırılması gereken birikimler değil miydi? Bugüne kadar devlet yönetimi bunu ne kadar becerebildi?

Bir Alman, İngiliz yada Fransız çalışan emekli olunca dünya turu atıyor, geliyor Türkiye’ye beş yıldızlı otelerde yatıyor, fakat bizim emekli kahveye çay içmeye gidemiyor, bakkalın, manavın, kasabın önünden geçmeye korkuyor; hak mı adalet mi bu?

İşin açığı bu tasarıyı ortaya atmak hiç de akıllıca bir iş değildir, çalışanların çok büyük tepkisini alır, iktidarın güdümündeki sarı sendikalar bile çalışanların tepkisini yatıştıramaz.

Zaten yaşanan ekonomik krizin pençesinde kıvranan emekçilerin öfkesi laf söz dinlemez, sel olur bendini aşar, önüne gelen iktidarı siler süpürür, götürür sandığa gömer.

İktidarın derdi belli; para bitti, hazinenin dibi göründü, bütçe delik deşik yama tutmuyor. Ekonomi yönetiminin itibarı yok içerden, dışardan kimseden borç para bulamıyor, zor bela bulduğu borçlara fahiş tefeci faizi ve CDS primi ödemek zorunda kalıyor ve bu durumda kazanın dibini sıyırmak, kümesteki kazları yolmak derdine düşüyor.

Kıdem fonu kurmaya kalkmanın temel gerekçesi budur!

Oysa içinde bulunduğumuz bu tip krizleri aşmanın yolu vatandaşın eline harcayabilecek daha fazla para geçmesini sağlayacak işlerdir, kırk defa dedim gerekirse helikopterden para dağıtıp vatandaşın korkmadan harcama yapmasını sağlamak gerekiyor. Bu iş kredi ile falan olmaz, firmaların maliyetini arttıracak, çalışanın geleceğe güvenini azaltacak bu gibi düzenlemeler ile hiç olmaz.

Ayrıca Türkiyenin temel sorunu tasarruf açığı değil, güven ve itibar açığıdır.

İtibar lüks makam arabaları, orada burada külliye yapmak, yada uçan saraylar satın almak ile kazanılamaz!

Tunus diktatörünün de lüks uçakları vardı, Saddam da her yerde saray inşa etmişti, muz cumhuriyetlerindeki diktatörlerin de altında onlarca lüks araba var değil mi? Peki bunlar onlara itibar kazandırıyor mu? Elbette hayır, bir devletin itibarı; yöneticilerin değil halkın refahı ile yükselir!

Bir ülkede ancak demokrasi, özgürlükler ve hakların seviyesi yüksek, hukuk geçerliyse itibar ve güvenden bahsedilebilir. Tüm kararların tek bir adamın ağzından çıktığı hiç bir ülkede güven sağlanamaz, itibar tesis edilemez.

Bunlar yapılmadan tasarrufları arttırmak için yapılacak işler boş işlerdir, bir fayda da sağlamaz demedi demeyin…