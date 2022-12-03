“ÇEKÇEK” BELGESELİNE PRESTİJLİ ÖDÜL

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GAİN Orijinal yapımı “Çekçek”, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 46. Sedat Simavi Ödülü’ne değer görüldü. Şükran Pakkan’ın yönettiği belgesel, atık toplayıcıların hayatlarına tanık oluyor; konuyu psikolojik, siyasi ve toplumsal boyutlarıyla irdeliyor.

Türkiye’de özellikle büyük şehirlerde atık kâğıt toplayıcıların yaşadığı güncel sorunları ve hayat mücadelelerini konu alan GAİN Orijinal belgeseli “Çekçek”, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüle değer görüldü. Yapımcı, gazeteci ve akademisyen Şükran Pakkan’ın yönettiği yapım, belgesel kategorisinde Sedat Simavi Ödülü’nün sahibi oldu.

Atık kâğıt işçilerinin hayatlarına bir pencere açıyor

Kâğıt toplayıcılar bu işe nasıl başlıyor? Çöp ayrıştırmanın zorlukları neler? İnsanlardan nasıl tepkiler alıyorlar? Fakirlikle nasıl mücadele ediyorlar? Hayalleri neler? Çöp onlar için ne anlama geliyor? Depolarda yaşam nasıl? Yaz kış, yağmur kar demeden mega şehrin çöpleri arasında geri dönüşüm malzemesi toplayan işçilerden devlet ne istiyor?

GAİN Orijinal yapımı “Çekçek” bu sorulara ve çok daha fazlasına cevap veriyor. Belgeselde yapım ekibi, toplayıcılarla birlikte İstanbul’un farklı semtlerinde sokak sokak geziyor, depolarda ortak yaşam süren işçilerin odalarına misafir oluyor. Ödüllü belgeseli GAİN’de izleyebilirsiniz.

GAİN şimdi yıllık abonelik seçeneği ile ayda 13,90 TL (yıllık 166,80 TL) karşılığında tüm içerikleri avantajlı fiyatla izleme seçeneği sunuyor. Aylık olarak ise, kredi kartı ve banka kartı ile 21,90 TL’ye abonelik gerçekleştirilebiliyor. GAİN Orijinal yapımlarının ilk bölümlerine ve içeriklerin bir kısmına her zamanki gibi ücretsiz erişilebiliyor.

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