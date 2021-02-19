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ÇEDAŞ’ın enerji timleri, eksi 15 derecede arıza gideriyor

SİVAS, (DHA)- SİVAS’ın İmranlı ilçesinde ÇEDAŞ’ın enerji timleri, eksi 15 dereceye düşen hava sıcaklığında, enerji kesintisini gidermek için paletli kar araçları ile arıza noktasına hızla gidip, müdahale etti. Ekiplerin çalışması ile 6 köyün karanlıkta kalması engellendi.
Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde yaklaşık 52 bin kilometrekarelik alanda 40 ilçe ve 54 beldede elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) enerji timleri, görev alanlarındaki her noktaya kesintisiz ve kaliteli enerji sağlama hedefi ile sert kış koşullarında sahada çalışmalarını sürdürüyor. Son günlerde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle oluşan elektrik arızalarına anında müdahale eden ÇEDAŞ’ın arıza giderim personelinden oluşan enerji timleri, olumsuz hava şartlarında kırsal bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Zorlu arazi koşulları nedeniyle ulaşımın güç olduğu bölgelere paletli kar araçları ile ulaşan timler, metrelerce yükseklikteki direklere çıkarak, arızalara çözüm üretmeye çalışıyor.
Enerji timleri, dün Sivas’ın İmranlı ilçesine bağlı Karaçayır köyü mevkisindeki Karaçayır Grubu Enerji Nakil Hattı’nda oluşan arıza bölgesine paletli kar araçlarını kullanarak ulaştı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu ve hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi bulduğu bölgede 12 metre yüksekliğindeki direğe çıkan ekipler, arızaya müdahale etti. Soğuk ve fırtınaya rağmen enerji nakil hattındaki sorunu çözümleyen ÇEDAŞ ekipleri, enerji nakil hattında yaptıkları çalışma ile 6 köyün karanlıkta kalmasını engelledi.

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