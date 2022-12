Çebi: Yan sahada koşan futbolculardan kurtulabilmiş olsaydık, Beşiktaş’ın 3 milyar eksik borcu olurdu

- Reklam -

Olgucan KALKAN – Ali DANAŞ / BELEK – ANTALYA,(DHA)- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş’ı mali ve ekonomik anlamda iyi idare ettiğimizi düşünüyorum. Benim başkanlığım döneminden 300 milyon TL zarar söz konusu. Benden önce yapılan kontratların bedeli 700 milyon TL. Pandemide 115 milyon Euro’luk kayıp söz konusu. Ekonomik anlamda pandemi olmasaydı, yan sahada koşan futbolculardan kurtulabilmiş olsaydık Beşiktaş’ın 3 milyar eksik borcu olurdu” dedi.

Dünya Kupası arası nedeniyle liglere verilen arada Antalya’nın Belek Turizm Bölgesi’nde kamp yapan Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Çebi, kahvaltının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade eden Ahmet Nur Çebi, “Öncelikle benim için Beşiktaş çok kıymetli. Her Beşiktaşlı için de öyle. Kıymet ve değer verdiğiniz kurumlara, onlara zarar vermemek adına fedakarlık gerekiyor. Ben de fedakarlık yapmayı vazife edindim. Fedakarlıklar sadece maddi olmaz. Manevi anlamda da fedakarlık gerekir. Bir şeyden hoşlanmasanız dahil onlara cevap vermemek, susmasını becerebilmek fedakarlıktır. Bu sessizliğin nedeni Beşiktaş’ın kaosa girmemesi ve marka değerinin zarar görmemesidir. Beşiktaş camiası akıllıdır, bilgedir. Orada yapılan konuşmaların her halükarda değerlendirmesini yapacaktır” ifadelerini kullandı.

“YAN SAHADA KOŞAN FUTBOLCULARDAN KURTULABİLİSEYDİK BEŞİKTAŞ’IN BORCU 3 MİLYAR EKSİK OLURDU”

Kendisinin başkanlık yaptığı döneminde Beşiktaş’ın 300 milyon TL zarar ettiğini ancak bunların kendi başkanlığından önce yapılan kontratlardan geldiğini söyleyen Çebi, “Anlamadığım bir şey var. 5-6 ay önce seçim yaşadık. Seçimden bir süre önce herkesin katılmasının marka değerine katkısını ifade etmiştim. Seçim oldu, o gün seçime girmek istemeyenlerin seçim havası yaratmayı istemelerini ve ne sebeple yapmak istediklerini anlamış değilim. Bırakmayı düşündüğümü, yorulduğumu düşünenler olabilir. Biz daha iyiye gidiyoruz. Sayın Divan başkanı ifade etmişti, borcu yönetmek varlığı yönetmekten daha zordur. Ben 2’nci başkanlık döneminden beri borç yönetiyorum. Bütün kulüplerin durumu malum. Yöneticilerimden memnunum. İş hayatlarında da özel hayatlarında da başarılı olduklarını biliyorum. Pandemi döneminde şampiyon olduk. Borç yükü var. Geldiğim günden beri ne ödenmemiş bir maaş, ne de bir fatura söz konusudur. Beşiktaş’ı mali ve ekonomik anlamda iyi idare ettiğimizi düşünüyorum. Benim başkanlığım dönemimde 300 milyon TL zarar söz konusu. Benden önce yapılan kontratların bedeli 700 milyon TL. Pandemide 115 milyon Euro’luk kayıp söz konusu. Ekonomik anlamda pandemi olmasaydı, yan sahada koşan futbolculardan kurtulabilmiş olsaydık Beşiktaş’ın 3 milyar eksik borcu olurdu. 1 milyar faiz ödeyen bir kulübün hala borçlarını ödeyebilmesini ben başarı olarak görüyorum. Bunları kör olup görmeyen arkadaşlara hatırlatarak iyi niyetle bakmalarını, iyi niyetler gördüklerini söylemelerini rica ediyorum” diye konuştu.

“KURULLAR İÇİNDEN MUHALEFET YAPAMAZSINIZ”

Geçtiğimiz cumartesi günü divan kurulunda divan başkanı Tevfik Yamantürk ile yaşanan tartışma hakkında da konuşan Çebi, “Bir seçim olursa seçime girme hakkı vardır. Beşiktaş başkan adaylarının çok olduğu bir kulüp olmak zorundadır. Belirli tavırlarla konuşmalarla, muhalefetle çok genç taraftar kardeşlerimizi kullanarak Akatlar’da kötü emelleri için kullanarak bir yere varamayacaklarını bilmelerini istiyorum. Birlik beraberlik yılı olması gerektiğini rica ettim. Arkadan kimin ne yaptığını biliyorum. Taraftar üstünden yönetimi düşürmeye çalışmayı doğru bulmuyorum. Yapılanların farkındayım. Yapmayın. Birlik beraberlik içinde olalım. Görev geldiğinde herkes bu görevi sırtına almayı bilir. Ben beyefendinin böyle açıklamasını duymadım. Kurullar içinde muhalefet olmaz. Oradan Beşiktaş’a muhalefet yapamazsınız. Niyetiniz oysa bırakın, muhalefete geçersiniz. Ama ben böyle bir şey algılamıyorum. Kamuoyunda böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Öyle bir durum varsa kurumlardaki görevlerinden ayrılmaları gerektiğini düşünüyorum. İşimiz gücümüz Beşiktaş’a hizmet etmek. Geçen yaşanan olay bir talihsizliktir. Camianın gereken değerlendirmeyi yaptığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“PANDEMİDE ALINAN 4 KUPAYI YOK HÜKMÜNDE KABUL ETMEK İSTEYENLER VAR”

Takımın İstanbul’da oynadığı hazırlık maçları ve Antalya kampını da değerlendiren Başkan Çebi, “Bu tür dönemler test ettiğiniz ve sonuçlarını hemen göreceğiniz süreçler değil. Mutlu ve huzurlu bir ortam var. Hoca gayretli, oyuncular gayretli. Bunlar benim gözlemlediğim şeyler. Ligin en iyi takımlarından birisi olduğumuzu düşünüyorum. Bazen talihsizlik oluyor. Direğe çarpan top girmediği zaman kaybediyorsunuz. Hoca değişikliği olması, gerektiği için olmuştur. 5 tane hoca değiştirdiğim söyleniyor. Ben geldiğimde bir tanesi gitmek üzereydi. Sergen hocayı getirdiğim için mutluyum. Ona da buradan teşekkür ederim. Sonuç itibariyle bunu da değerlendirdik ve karşılığını da aldık. Pandemide alınan 4 kupayı yok hükmünde kabul etmek isteyenler var. Bunu yapmanın bize hiçbir artısı yok. Şenol hoca ile yola devam edeceğiz. Benim beklentilerim çok fazla. Ben gereğini yapıyorum. Kulübün bir kuruşuna zeval gelmemesi için yıpranıyorum. Enerji harcıyorum. Bunun karşılığını almak istemek en doğal hakkım” dedi.

“ŞENOL GÜNEŞ’İN TÜRK FUTBOLUNA KATTIĞI DEĞERLER ORTADADIR”

Şenol Güneş’in siyah-beyazlı takımın başına geçtiği ilk dönemde de beraber çalıştıklarını dile getiren Çebi, şu ifadeleri kullandı:

“Hoca 2 şampiyonluk aldığımız, Avrupa’da namağlup gruptan çıktığımızda beraber çalıştığım, gelmesinde önemli rol oynadığım bir değerdir. Yaşça büyük ağabeyim ve aile dostluğum vardır. Görevini en iyi şekilde yapmak için donanımlı, hırslı, istekli. Türk futboluna kattığı değerler ortadadır.”

“KALAN 6 MAÇIN ARDINDAN TRANSFER KONUSU DEĞERLENDİRİLECEK”

Kalan 6 maçın ardından transfer değerlendirmesi yapılacağını sözlerine ekleyen Çebi, “Düzgün transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Sakatlıktan, düşüşten transfer gerekiyorsa bunun olabileceği süreç Ocak ayıdır. Önümüzdeki 6 maçı görmeden bu değerlendirmeyi yapmamamız konusunda mutabakat sağladık. Değerlendirme yapılacaktır. Belki de çok başarılı olacağız ve gerek kalmayacak” diye konuştu.

“BIRAKIN BENİM FUTBOLCULARIM KOYULAN KURALLARLA FORMA ŞANSI BULMASINLAR”

Yabancı oyuncu konusundaki düşüncelerini aktaran Ahmet Nur Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bu konuda sezon başlamadan önce 9+2 ile devam edilmesini ifade ettik. Ama sonuç itibariyle bu şekilde olmaması şeklinde karar alındı. Bugün için alınmış olan karara istinaden transferleri yaptık. Yerli oyuncu oynaması gerektiği için düşünmediğimiz transferleri de yapmak zorunda kaldık. Bunlarla ilgili bütçe ayrıdır. Bundan sonra serbest denildiği taktirde, ‘neden bunu 6 ay önce yapmadınız’ sorusunu sorabilirim. Madem öyle bana neden bunu harcattın. Yurt dışından 0 bonservisle oyuncu alabilme ihtimalim varken neden yerli futbolcuya 2 milyon Euro verdirttin. Avrupa’daki takımlarla yarışmayı arzu edeceksiniz, ama futbolcunuzun Avrupalı bir futbolcuyla yarışmasına engel olacak bir karar alacaksınız. Bu bir çelişkidir arkadaşlar, yaman bir çelişkidir. Bırakın benim futbolcularım koyulan kurallarla forma şansı bulmasınlar. Kendi bileklerinin hakkıyla bu formayı almayı bilsinler. Bu karar yarışmayı törpülemiştir. Bizim çocuklarımız kıymetli. Rekabet etmek zorundasınız mesajının verilmesi lazım. Türk futbolcuların kimseden eksik olduğunu düşünmüyorum. Rekabetten uzaklaştırmayı doğru bulmuyorum. Çalışırlarsa bulacaklardır. Futbolun ekonomisi her kulüp için zor. Birinin malı çok satar, borcunu öder. Diğerinin azdır. Kulüplerin futbolculara harcadığı rakamların çok olduğunu biliyoruz. Ucuzken gençler keşfedeceksiniz bir de altyapıdan gençleri kazanacaksınız. Transfer politikamızda bir değişiklik yok.”

“30 BİN KONGRE ÜYESİNİN OLDUĞU BİR YAPIDA NEDEN 300 KİŞİYLE DÖNDÜĞÜMÜZÜ ANLAMIŞ DEĞİLİM”

Görevde kaldığı sürece yönetimlerinde yeni yüzlerin olacağını ifade eden Çebi, “Beşiktaş büyük bir camia. Dolayısıyla birçok insanın, birçok Beşiktaşlının yönetime katılmak, fikir verebilmek gibi arzuları var, bu da sevgiden kaynaklanıyor. Ben yıllardır yönetim kurulları yapılırken, 200-300 kişiyle döndüğünü görüyorum. 30 bin kongre üyesinin olduğu bir yapıda neden 300 kişiyle döndüğümüzü anlamış değilim. Beşiktaş camiasından birçok yeni kişinin camiaya hizmet edebilmeleri için onlara yer açmalıyız. Yönetim kurullarında buna ihtimam gösteriyorum. Daha çok yeni yüzlere yer veriyoruz. Bundan sonra bir kısmı kalırken, birçok yeni yüzü kazandırmak isterim. Beşiktaş nesilden nesile yaşamaya devam edecek. Yeni yöneticilerin gediği bir yönetim arzu ediyorum. Zaman içinde bu şansı vermek, camiayı tanıtmak istiyorum. Statükocu tavrı ben de tercih edebilirdim. Bu benim için daha rahat olabilir ama bu camiaya katkı vermez. Birçok yeni yöneticinin sitemin içine girdiği bir düzeni sağlamak, görevde kaldığımız sürece benim tarzım, tavrım olacak” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA KUPASI’NDA İNŞALLAH HOLLANDA İLE FAS FİNAL OYNAR”

Dünya Kupası’nda Hollanda ile Fas’ın final oynaması temennisinde bulunan Ahmet Nur Çebi, “Tabii ki size ait olan her şeyin değerli olması daha mutlu edecektir. Saiss ve Weghorst bizim futbolcularımız. Türkiye liginden mücadele eden 2 futbolcumuz var. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Bu transferler için emek veren herkese teşekkür ediyorum. Saiss ya da Weghorst’un ülkesi kupayı kazansın. Ben ikisini de tutuyorum. Acaba ikisi final oynarsa nasıl olacak. Çok keyifli olur. İnşallah finali Hollanda ile Fas oynar. Ondan sonra kim kazanırsa kazansın” şeklinde konuştu.

“BUGÜN İÇİN GÜNDEMİMİZDE CANER ERKİN YOK”

Caner Erkin’in isminin siyah-beyazlı ekiple anılmasıyla ilgili gelen bir soru üzerine Ahmet Nur Çebi, şöyle cevap verdi:

“6 maç bitmeden kimseyle transfer konuşmayacağımıza karar verdik. Caner benim sevdiğim, hırsını beğendiğim bir futbolcu. Formamızı giymiştir. Çok da severim. Ama iş başka, aşk başka. O gün ona ihtiyaç var mı bakacağız. Şartlar nasıl olur, fizik, kimya bunlar bugünün konuları değil. Ne yok diyebilirim ne var diyebilirim. Bugün için gündemimizde Caner yok.”

