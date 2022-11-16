ÇBK Mersin Yenişehir Bld. – Miskolc: 77-58

- Reklam -
Mustafa ERCAN – Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Ivana Ivanovic, Suzana Vujicic, Nace Monoric
ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 1, Gamze Takmaz, Gökşen Fitik 4, Özge Özışık 6, Sinem Ataş 3, Holingsvorth 4, Hayes 14, Bonner 17, January 13, Jones 15
MISKOLC: Tyra Aho , Green 4, Kanyasi 2, Nina Aho 2, Garbin 18, Basco 3, Guirantes 24, Veg-Dudas, Kiss 5, Bernath
1’İNCİ PERİYOT: 22-10
İLK YARI: 43-29
3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-38
- Reklam -
FIBA EuroLeague Kadınlar B Grubu 4’üncü maçında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında konuk ettiği Miskolc’i 77-58 yendi.
(FOTOĞRAFLI)
- Reklam -