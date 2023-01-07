ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi – Fenerbahçe Alagöz Holding: 77-68

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Mustafa ERCAN – Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Murat Ciner, Orkun Yurttaş, Halil Erkoç
ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 5, Gamze Takmaz, Özge Özışık, Gökşen Fitik 2, Sinem Ataş 2, Gray 20, Hollingsvorth 11, Hayes 18, Bonner 19, Esra Ural Topuz,
FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Elif İstanbulluoğlu, Selin Gül 7, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 10, İdil Saçalır 2, Alperi Onar 7, Meesseman 10, Mc Bride 10, Stewart 22.
1’İNCİ PERİYOT: 20-18
İLK YARI: 41-41
3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-55
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 14’üncü haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Fenerbahçe Alagöz Holding’i 77-68 yendi.
(FOTOĞRAFLI)
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