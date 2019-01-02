Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, kadroya takviye yapacaklarını belirterek “En az 4-5 oyuncu takviyesinde bulunmaya çalışacağız” dedi.

Bu sene 18’inci defa Süper Lig’de mücadele eden Çaykur Rizespor, biten ilk yarı ile beraber tarihinin en fena başlangıcına imza attı. 17 maç sonunda yalnızca Fenerbahçe’yi yenik eden yeşil mavililer toplamış olduğu 12 puanla devreye puan tablosunun son basamağında girdi. Ligin ikinci yarısı ile beraber kadrosunda önemli revizyonlar yapmaya hazırlanan Çaykur Rizespor’da aktarma hareketliliği başladı.

HASAN KARTAL: “EN AZ 4-5 DESTEK YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Yeni senenin hem ekiplerine hem de taraftarlarına hayırlı olmasını dileyen Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, “Transferlerle alakalı olarak çalışmalarımız devam ediyor. Okan hocamız ile düşünce alışverişi yapıyoruz. Onun arzularını ve belirlediği öncelikleri göz önünde tutarak minimum 4-5 oyuncu desteğinde bulunmaya çalışacağız. Bir çok yere oyuncu bakıyoruz. Yeni seneye daha ümitli ve daha kuvvetli bir biçimde gireceğiz. Taraftarlarımızın beklentilerinin farkındayız. Onları mutlu etmek için elimizden geleni ardımıza koymadan çalışacağız. Çaykur Rizespor camiası olarak ikinci yarıda kenetlenmeli ve bu ekibi hep birlikte ligde tutmalıyız” diye konuştu.

OKAN BURUK: “TAKVİYE YAPACAĞIZ”

Çaykur Rizespor Teknik yönetmeni Okan büklüm da ekibinin kadro kalitesi manasında yetersiz kaldığını dile getirdi. Buruk, “Yeni oyuncular alacağız, destek yapacağız. Özellikle savunmadaki noksanlarımızı görüyoruz. Yapacağımız desteklerle ekibimizi daha iyi duruma getireceğiz. Elimizde çok fazla oynamayan özellikle yabancı oyuncu var. Burada bir değişim olacak. Bu manada başkanımız ve yönetim kurulumuzla yeniden istişare edip direkt katkı sağlamayan oyuncularla yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Kadro olarak yenilenmeye ihtiyacımız var. Kadronun çok daha güçlü, çok daha seçenekli olması gerekiyor. Bunun için de bazı oyuncuları gönderip yeni oyuncular alacağız” ifadelerini kullandı.