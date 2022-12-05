Çaykur Rizespor – Pendikspor: 1-1

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Arzu ERBAŞ / RİZE,(DHA)

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Turgut Doman, Kemal Elmas, Nurettin Dinçer Demir

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık – Bahadır, Emirhan, Emircan, Alberk, Koray, Alper (Dk. 86 Papa), Bolasie (Dk. 80 Van Den Hurk), Deniz (Dk. 86 Seyfettin), Sefa (Dk. 80 Miya), Kubilay (Dk. 66 Benhur)

PENDİKSPOR: Burak – Murat (Dk. 58 Ahmet), Berkay, Hasan, Erdem, Hasan Kılıç (Dk. 76 Görkem), Erhan, Regattin, Thiam (Dk. 46 Muhammed), Kappel, Rogerio (Dk. 84 Oltan)

GOLLER: Dk. 30 Kubilay (Çaykur Rizespor), Dk. 90+5 Berkay (Pendikspor)

SARI KARTLAR: Koray (Çaykur Rizespor), Hasan Kılıç, Erdem, Regattin (Pendikspor)

Spor Toto 1’inci Lig’in 16’ncı haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Pendikspor’la 1-1 berabere kaldı.

30’uncu dakikada sağ çaprazdan Alper‘in kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gönderdiği topu, Kubilay kafasıyla ağlarla buluşturdu: 1-0.

47’nci dakikada Bolasie ceza sahasının hemen dışından yerden şutunu çekti, top kaleci Burak’ta kaldı.

59’uncu dakikada Bahadır’ın sağdan gönderdiği topa Kubilay kafa ile karşılık verdi, top üst ağlarda kaldı.

90+5’inci dakikada Regattin’in sağdan gönderdiği topu Hasan kafa ile indirdi, Berkay’ın dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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