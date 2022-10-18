Çaykur Rizespor, kupada Boyabat 1868 engelini rahat geçti

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Çaykur Rizespor – Boyabat 1868 Spor: 3-0

Arzu ERBAŞ / RİZE,(DHA) –

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Ozan Burak Akduman, Bedirhan Soydemir

ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer – Berkay, Seyfettin Anıl, Mithat (Dk. 46 Kerem), Ercan (Dk. 90 Habil), Grahovac, Emircan (Dk. 86 Emirhan), Papa, Deniz (Dk. 72 Eren Emre), Bolasie (Dk.86 Enes), Hurk

BOYABAT 1868 SPOR: Mustafa – Cabbar (Dk. 46 Oğuzhan) (Dk. 49 Tolga), Gökhan, Ramazan, Burak, Mikail, Nurettin, Barış Emirhan, Ömer (Dk. 80 Mehmet), Enes (Dk. 89 Emre), Sinan (Dk. 80 İlkay)

GOLLER: Dk. 13 Deniz, Dk.17 Bolasie, Dk. 63 (P) Hurk (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Eren Emre (Çaykur Rizespor)

Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü turunda Çaykur Rizespor evinde Boyabat 1868 Spor’u 3-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.

13’üncü dakikada Bolasie’nin pasında topu alan Deniz, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

17’nci dakikada orta sahadan aldığı topu sağ kanattan ceza sahasına taşıyan Bolasie’nin direk kaleye gönderdiği top ağlara gitti: 2-0.

63’üncü dakikada Hurk’tan seken topla buluşan Bolasie, kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hurk, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

81’inci dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Grahovac, yaptığı vuruşta barajdan seken topa tekrar vurdu. Meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak dışarı çıktı.

Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 3-0 galibiyeti ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)