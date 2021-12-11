Çaykur Rizespor – Göztepe (FOTOĞRAFLAR)

SEFERLER YARIN DA İPTAL Kuzey Ege Denizi'nde lodos nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılamayan feribot seferlerinin, fırtınanın etkisini sürdürmesi beklendiği gerekçesiyle yarın için de iptal edildiği duyuruldu. Mustafa SUİÇMEZ/...