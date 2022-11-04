Çaykur Rizespor – Erzurumspor FK: 3-1

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Arzu ERBAŞ / RİZE,(DHA) –

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Kemal Mavi

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık – Bahadır, Emirhan, Kerem (Dk. 35 Papa), Alberk, Koray, Deniz (Dk. 87 Ercan), Emircan (Dk. 66 Benhur), Alper, Bolasie, Van Den Hurk (Dk. 66 Sefa)

ERZURUMSPOR: Göktuğ – Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Orhan, Cengizhan (Dk. 87 Bergdich), Estrela, Hasek (Dk. 74 Celal), Shala, Eren, Rosheuvel (Dk. 46 Süleyman), Olanare

GOLLER: DK. 2 Bolasie, DK. 12 Emircan, DK. 23 Deniz (Çaykur Rizespor), Dk. 76 Eren (Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Papa (Çaykur Rizespor), Eren, Shala (Erzurumspor)

Spor Toto 1’inci Lig’in 12’nci haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Erzurumspor FK’yı 3-1 mağlup etti.

2’nci dakikada Alper’in ceza alanına gönderdiği topa sağ kanattan vuran Bolasie, topu ağlarla buluşturdu. Yardımcı hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağı kaldırdı, VAR incelemesinde gol geçerli sayıldı: 1-0.

12’nci dakikada Bolasie’nin sol çaprazdan gönderdiği topa altıpasta gelişine vuran Emircan’ın şutu ağlarla buluştu: 2-0.

23’üncü dakikada Alper’in kullandığı köşe vuruşunda kalenin hemen önünde topu karşılayan Deniz, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 3-0.

76’ncı dakikada Orhan’ın sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Mustafa Akbaş kafa ile indirdi, Eren önüne gelen topu kalecinin ayaklarının altından ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)