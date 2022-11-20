Çaykur Rizespor – Dyorex Boluspor: 1-0

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Arzu ERBAŞ / RİZE,(DHA) –

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Mehmet Kapluhan, Abdullah Uğur Sarı

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Bahadır, Emirhan, Mithat, Alberk, Koray, Alper(DK.82 Benhur), Emircan(DK.61 Kubilay), Deniz(DK.82 Papa), Bolasie, Sefa (FK. 70 Miya)

DYOREX BOLUSPOR: Çağlar, Posmac, Onur, Hakan, Bülent (DK. 69 Ercan), Landel,(DK.85 Eray) Tugay, Melih (DK. Bregu) 69, Kayamba(DK.85 Furkan), Burak(DK. 78 Gökhan), Balde

GOLLER: (P) DK.73 Bolasie (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Burak, Ercan, Balde (Dyorex Boluspor)

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Spor Toto 1’inci Lig’in 14’üncü haftasında Çaykur Rizespor evinde konuk ettiği Dyorex Boluspor’u 1-0 mağlup etti.

14’üncü dakikada Sefa’nın ceza alanına gönderdiği topa sert vuran Emircan’ın şutunda top, direği sıyırarak köşeden auta çıktı.

20’nci dakikada Landel’in pasını ceza sahasının içinde karşılayan Balde, rakibinden sıyrılarak kaleciile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

73’üncü dakikada ceza sahasında Ercan’ın müdahalesi ile Bolasie’nin yerde kaldığı pozisyon için hakem penaltı noktasını gösterdi, penaltı atışını kullanan Bolasie’nin attığı top ağlarla buluştu. 1-0

Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. (DHA)

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