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1 Mayıs 2019
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Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, 3 hafta sonra deplasmanda karşılaşacakları Aytemiz Alanyaspor camiasının acısını paylaştıklarını söyledi.
Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, 3 hafta sonra deplasmanda karşılaşacakları Aytemiz Alanyaspor camiasının acısını paylaştıklarını söyledi.
Spor Gündemi ve Haberleri

Çaykur Rizespor: Alanyaspor’un acısını paylaşıyoruz

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Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, 3 hafta sonra deplasmanda karşılaşacakları Aytemiz Alanyaspor camiasının acısını paylaştıklarını söyledi.

Yaşanan kazanın tüm spor camiasını derin üzüntüye boğduğunu söyleyen Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, “Kayseri deplasman maçı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Josef Sural’ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini, 6 oyuncunun da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrendik. Alanyaspor camiasının, Türk futbolunun başı sağ olsun. Bizde en az Alanyaspor camiası gibi üzüntüyü içimizde yaşadık. Ailesine, sevenlerine, futbolcu arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. 3 hafta sonra bizimde Alanyaspor ile deplasmanda maçımız var. Rakibimizin üzüntüsünü paylaşıyoruz. O maç öncesi neler yapabileceğimizi kulüp olarak değerlendiriyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu da yaşanan bu acının hafifletilmesi adına adımlar atacaktır” dedi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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