Çayı geç getirdi diye tabancayla vuruldu (2)

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ŞÜPHELİ, TORUNU ÇIKTI

Bursa’da, İsmail Güder’in silahla yaralanmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çay ocağı sahibi ile tartışan kişinin K.D. (53) olduğunu belirledi. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Güder’i tabancayla vuranın ise K.D.’nin torunu M.E.K. (14) olduğunu, şüpheliyi de olay yerinden H.D.’nin (22) kaçırdığını tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, M.E.K. ve H.D.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)

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