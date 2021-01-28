Çayda bulunan panelvan minibüsün sürücüsü için arama çalışması başlatıldı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Akhisar ilçesindeki Seyitahmet Çayı’na uçtuğu belirlenen panelvan minibüs bulundu. Seyitahmet Körüsü’nden çaya uçtuğu ve yaklaşık 2.5 kilometre sürüklendiği belirlenen minibüsün suda kaybolduğu tahmin edilen sürücüsü Özkan Atak’ın (40) bulunması için Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Akhisar’ın kırsal Zeytinova Mahallesi’ndeki bir zeytin fabrikasında şoför olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Özkan Atak, dün saat 16.30 sıralarında eve gitmek üzere yola çıktı. Ancak Atak, gece eve gitmedi. Bunun üzerine merak eden eşi telefonlarına da cevap alamayınca merakla beklemeye başladı. Bugün saat 15.00 sıralarında Akhisar’ın Seyitahmet Mahallesi’nden geçen Seyitahmet Çayı’na uçmuş bir panelvan minibüsü gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, 16 ACJ 099 plakalı minibüsün plakasından kayıtlı olduğu şirketin yetkililerine ulaştı. Şirket yetkililerinden aracın şoförünün Özkan Atak olduğu öğrenildi. Atak’ın ailesiyle irtibata geçen polis, akşam eve gelmediğini tespit etti.

Seyitahmet Köprüsü’nden geçerken eriyen karlar nedeniyle debisi yükselen Seyitahmet Çayı’na uçtuğu ve 2.5 kilometre sürüklendiği sanılan minibüsün şoförü Atak’ın sel sularına kapılarak kaybolduğu tahmin edilirken, bulunması için Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı. Arama- kurtarma çalışmaları geniş bir alanda sürüyor.

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