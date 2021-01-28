Ana Sayfa Güncel Haberler Çayda bulunan panelvan minibüsün sürücüsü için arama çalışması başlatıldı/ Ek fotoğraflar
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ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de 2 dernekte kumar oynadığı tespit edilen 63 kişiye 282 bin 618 lira ceza uygulandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı...
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