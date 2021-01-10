Çaya düşen yavru köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi

Barış KUL/ERCİŞ,(Van),(DHA)- VAN’ın Erciş ilçesinde, Zilan Çayı üzerinde buzun kırılmasıyla mahsur kalan yavru köpek, suya atlayan Seyfullah Kasımoğlu (49) tarafından kurtarıldı. Donmak üzere olan köpek, araç kaloriferi önünde ısıtılarak, yiyecek verildi.

Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Van’ın Erciş ilçesinde bulunan Zilan Çayı’nın Van Gölü’ne döküldüğü yakın noktada yavru köpek, buzun kırılması sonucu suya düştü. Düştüğü yerde sıkışan ve hareket edemeyen yavru köpeği gören Seyfullah Kasımoğlu, ölmek üzere olan hayvanı kurtarmak için üzerindeki giysileri çıkarıp, buz gibi suya atladı.

EKSİ 15 DERECEDE SUYA GİRDİ

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereye kadar düştüğü bölgede suya atlayarak yavru köpeği kurtaran Kasımoğlu, “Yeğenim ile Zilan Çayı’nın olduğu bölgede gezerken suyun içinde bir köpeğin olduğunu fark ettik. Ben de elbiselerimi çıkartıp, hemen suya atladım. Biraz yüzüp, yavru köpeği buz gibi soğuk suda buğulamak üzereyken kurtardım. Yavru köpeği hemen elbiselerimiz ile kurutup, arabada kaloriferin önüne koyduk. Daha sonra alıp eve götürdük. Sobanın yanında biraz ısındıktan sonra yiyecek bir şeyler verdik. Şu an köpek çok sağlıklı ve ben onu kurtardığım için çok mutluyum. Oğlum benim yaşadığım bu anları cep telefonuna çekmiş. Sosyal medyada paylaşmış. Durum böyle olunca çok fazla tebrik aldım. Tabi hava çok soğuktu ve ben hiç tereddüt etmeden suya atladım. Can dostlarımıza hepimizin sahip çıkması lazım “dedi

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