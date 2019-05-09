14.3 C
Ankara
9 Mayıs 2019
Ana Sayfa Video Haber Çay üreticisinin gübre sıkıntısı
Doğu Karadeniz'de yarın başlayacak çay hasadı öncesi üreticiler, artan gübre fiyatlarından dertli.
Video Haber

Çay üreticisinin gübre sıkıntısı

Editör Editör

-

5
0

Doğu Karadeniz’de yarın başlayacak çay hasadı öncesi üreticiler, artan gübre fiyatlarından dertli. 

Doğu Karadeniz’de 4 ilde tarımı yapılan yaş çayda hasat dönemi yarın başlayacak. Çay tarlalarında hazırlıklarını sürdüren üreticiler, artan gübre fiyatlarının kendilerini zor duruma bıraktığını belirterek ziraat odalarının sorunları ile ilgilenmediğinden yakındı. Çay üreticisi Dursun Öztürk, mahsullerinin verimli olması için bahçelere gübre verdiklerini belirterek, “Bu yıl gübre fiyatları hemen hemen ikiye katlandı. Geçen yıl ki fiyatından yüzde 80 artış oldu. Mecbur gübre veriyoruz, gübre vermezsek verim olmuyor. Ama bu maliyetleri karşılamakta zorlanıyoruz” dedi. 

Yaş çaya uygulanan desteklemenin gübre artışına gittiğini anlatan Hatice Koç da, “Maalesef yapılan zahmetlerin karşılığını alamıyoruz. Yaş çay fiyatında iyileştirmeler yapılmalı. Her şeyin fiyatı artı. Çay fiyatı da artmalı yoksa çay tarımı ile uğraşan kimse kalamayacak” diye konuştu. 

Şenol Akarsu ise, önceki yıllarda yaş çaya verilen destekleme parası ile gübreyi aldığını belirterek, “Bu sene üzerine bin lira katarak gübre aldık. Ziraat odaları var ama çiftçiyi, çaycıyı desteklediği yok. Hiçbir şeyi savundukları yok. Gübre artışları ile ilgili bir şey söylesinler, yapsınlar. Sadece defter başına 40 lira bizden para alıyorlar. Çay üreticisine hiçbir karı yoktur” dedi.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikYıldız Entegre, tasarım fuarına çıkartma yaptı
Sonraki İçerikBaşkent’te şeffaf yönetim dönemi
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

BofA: Ortalama insan ömrü yakında 100 yılı geçecek

Editör -
ABD’nin en büyük yatırım bankalarından Bank of America Merrill Lynch (BofA), ortalama insan ömrünün gelişen tıp teknolojileri sayesinde yakında 100 yılın çok ötesine geçebileceğini açıkladı.

Alman polisinden Kenan’a ‘Süper Kahramanlık Sertifikası‘

Bilim insanları, tuzu sudan arıtan yeni bir yol buldu

‘Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ uyarısı

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Teknoloji Haberleri

Spotify, podcast’lere gözünü dikti

Editör -
Doç. Dr. Suncem Koçer, Spotify gibi küresel aktörlerin yeni yatırımlar yaparak bu alana girmeye başladığını söyledi.
Devamını Oku
Video Haber

4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı

Editör -
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yumurtadan çıkan civcivin dört ayaklı olması, görenleri şaşırttı.
Devamını Oku
Video Haber

Kanser hastalarına ‘oruç’ uyarısı

Editör -
Genel Cerrah Prof. Dr. Zafer Cantürk, kemoterapi tedavisi gören, yeni ameliyat olmuş, hastalığı ilerleme sürecinde olan hastaların oruç tutmalarının uygun olmayacağını söyledi.
Devamını Oku
Video Haber

Oltu’nun sarı ve kırmızı laleleri

Editör -
Erzurum'un Oltu ilçesinde Lale Dağı’nda açan sarı ve kırmızı laleler muhteşem bir doğal güzellik oluşturuyor.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71