Çay üreticisinin gübre sıkıntısı

Doğu Karadeniz’de yarın başlayacak çay hasadı öncesi üreticiler, artan gübre fiyatlarından dertli.

Doğu Karadeniz’de 4 ilde tarımı yapılan yaş çayda hasat dönemi yarın başlayacak. Çay tarlalarında hazırlıklarını sürdüren üreticiler, artan gübre fiyatlarının kendilerini zor duruma bıraktığını belirterek ziraat odalarının sorunları ile ilgilenmediğinden yakındı. Çay üreticisi Dursun Öztürk, mahsullerinin verimli olması için bahçelere gübre verdiklerini belirterek, “Bu yıl gübre fiyatları hemen hemen ikiye katlandı. Geçen yıl ki fiyatından yüzde 80 artış oldu. Mecbur gübre veriyoruz, gübre vermezsek verim olmuyor. Ama bu maliyetleri karşılamakta zorlanıyoruz” dedi.

Yaş çaya uygulanan desteklemenin gübre artışına gittiğini anlatan Hatice Koç da, “Maalesef yapılan zahmetlerin karşılığını alamıyoruz. Yaş çay fiyatında iyileştirmeler yapılmalı. Her şeyin fiyatı artı. Çay fiyatı da artmalı yoksa çay tarımı ile uğraşan kimse kalamayacak” diye konuştu.

Şenol Akarsu ise, önceki yıllarda yaş çaya verilen destekleme parası ile gübreyi aldığını belirterek, “Bu sene üzerine bin lira katarak gübre aldık. Ziraat odaları var ama çiftçiyi, çaycıyı desteklediği yok. Hiçbir şeyi savundukları yok. Gübre artışları ile ilgili bir şey söylesinler, yapsınlar. Sadece defter başına 40 lira bizden para alıyorlar. Çay üreticisine hiçbir karı yoktur” dedi.