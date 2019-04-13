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13 Nisan 2019
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1915 olaylarına ilişkin Fransa ve İtalya'yı eleştirmesi karşısında şoke olduğunu belirten Fransız parlamenter Sonia Krimi'ye tepki gösterdi.
1915 olaylarına ilişkin Fransa ve İtalya'yı eleştirmesi karşısında şoke olduğunu belirten Fransız parlamenter Sonia Krimi'ye tepki gösterdi.
Dış Haberler

Çavuşoğlu’nun 1915 tepkisi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Antalya’daki NATO toplantısında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un 1915 olaylarına ilişkin Fransa ve İtalya’yı eleştirmesi karşısında şoke olduğunu belirten Fransız parlamenter Sonia Krimi’ye tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, “Soykırım ve tarih konusunda Türkiye’ye ders verebilecek en son ülke Fransa’dır. Fransa kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye’ye ders vermeye kalkmasın” karşılığını verdi. Krimi, Çavuşoğlu’nun tepkisi üzerine salondan ayrıldı.

NATO Parlamenter Asamblesi 99’uncu Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı’nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katılımcıların sorularını yanıtladı. Söz alan Fransız parlamenter Sonia Krimi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un toplantıda Fransa ve İtalya’nın 1915 olaylarına ilişkin kararlarını eleştiren sözleri karşısında şoke olduğunu söyledi. Krimi, “Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor” dedi.

FRANSIZ PARLAMENTERE SERT TEPKİ

Krimi’nin bu sözlerine, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, “Sonia Hanım’ın şoke olmasını anlayabiliyorum. Çünkü Sonia Hanım’ın ülkesi ve Fransa gibi ülkeler bir şeyi anlamıyor. Hep patronluk taslayacaklar, hep başka ülkeleri eleştirecekler, aşağılayacaklar ve istediği kararları istediği gibi verecekler. Dolayısıyla Türkiye veya başka bir ülkeden eleştiri geldiği zaman da şoke olacaklar. Soykırım ve tarih konusunda Türkiye’ye ders verebilecek en son ülke Fransa’dır. Çünkü Ruanda’da, Cezayir’de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye’ye ders vermeye kalkmasın” diye konuştu. Çavuşoğlu’nun tepkisi üzerine Krimi ve beraberindeki bir katılımcı, konuşmanın sonunda salonu terk etti.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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