Çavuşoğlu: Türkiye-Cezayir iş birliği, bölge için yararlı olacaktır

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CEZAYİR, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir’e yaptığı resmi ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye ile Cezayir’in iş birliği yapması sadece iki ülke halkı için değil, tüm bölgemiz için de yararlı olacaktır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Cezayir’in birçok alanda iş birliğinin devam ettiğini ifade ederek, “Ticaret, tarım, balıkçılık, sanayi, enerji, denizcilik, askeri, savunma sanayi, kültür, eğitim alanlarındaki iş birliği imkanlarımızı ele aldık. İkili ticaretimizde geçen yıla göre yüzde 30’luk bir artış var. Bu yıl 5 milyar doları aşacağımıza inanıyoruz ama 10 milyar dolar hedefine ulaşmak için de her türlü adımı birlikte atmaya devam edeceğiz. Tabi Ziraat Bankası’nın Cezayir’de açılması da bu yöndeki çabalarımıza katkı sağlayacaktır. Tarım alanını konuştuk. Cezayir tarım alanında çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Gıda güvenliğinin önem kazandığı bu dönemde Türkiye ile Cezayir’in iş birliği yapması sadece iki ülke halkı için değil, tüm bölgemiz için de yararlı olacaktır. Sanayi ve yatırımı konuştuk. Cezayir’deki Türk firmalarının sayısı 1400’ü geçti. Toplam yatırım miktarı da 5 milyar doları aştı. Sadece ticaretimizi değil, buradaki yatırımlarımızı da 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak için birlikte çalışıyoruz” dedi.

“ENERJİ KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ”

Gıda krizi dışında yaşanan enerji krizinde de Türkiye’nin Cezayir ile iş birliğini güçlendirdiğini belirten Çavuşoğlu, “Bugün dünyada sadece gıda krizi yok, aynı zamanda enerji krizini yaşıyor dünya. Dolayısıyla enerji iş birliğimizin, doğal gaz ticareti, madencilik, ortak arama faaliyetleri gibi farklı boyutları var ve tüm bu alanlarda Cezayir’le iş birliğimizi güçlendirme konusunda liderlerimizin aldığı kararların takibini yapıyoruz. Bugün ulaştırma, deniz taşımacılığı ve ortak gemi üretimi gibi bazı konuları da birlikte değerlendirdik. Aralık başında Türkiye ile Cezayir arasındaki haftalık uçuş sayısının, iki şirketimiz için söylüyorum, 55’e çıkması da halklarımızın kendi aralarındaki temasının daha fazla artmasını sağlayacaktır. Askeri iş birliğimizi ve savunma sanayisinde attığımız adımlara ilaveten hangi adımları atabileceğimizi de değerlendirme imkanımız oldu” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, eğitim, kültür alanlarındaki iş birliğinin geliştiğini ifade ederek, “Elbette ekonomi önemli ama eğitim ve kültür de önemli. Tarihi kültürel bağlarımız var. Dolayısıyla kültür ve eğitim alanındaki iş birliğimizi de somutlaştırıyoruz. Cezayir ve İstanbul’da karşılıklı kültür merkezleri açacağız. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin 2023’te faaliyete geçmesini arzu ediyoruz. Aynı şekilde Türkiye Maarif Vakfı okulunun da en kısa süre içinde faaliyete geçmesini arzu ediyoruz. Tabi yükseköğretim alanında da iş birliğimizi güçlendirmek için başkanlarımız kısa bir süre önce bir araya gelmişti. Bugünkü toplantıda bu konuları da değerlendirdik” dedi.

“FİLİSTİN KONUSUNDA DURUŞUMUZ AYNI”

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ ile mücadelede verdiği destek için Cezayir’e teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cezayir ile konsolosluk konularında da iş birliğimizi geliştiriyoruz. Bu vesileyle Oran’da daha önce açacağımızı ilan ettiğimiz başkonsolosluğumuz için başkonsolosumuzu en kısa süre içinde görevlendireceğiz. Orada yatırımlarımız ciddi bir şekilde artıyor. Hem bizim firmalarımıza, vatandaşlarımıza hem Cezayirli kardeşlerimize hizmet edecektir. Kardeş Cezayir’e FETÖ ile mücadelede bizlere verdikleri güçlü destek için de çok teşekkür ediyorum. Kardeşim Ramtane ile bölgesel konuları da değerlendirdik. Özellikle ortak davamız Filistin konusunda Cezayir ile Türkiye’nin duruşu ve tutumu aynıdır ve hiçbir zaman da değişmeyecektir. Ayrıca Cezayir’in Filistin’de taraflar arasında uzlaşmaya yönelik değerli çalışmalarını Türkiye olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz. Libya’nın kalıcı barış ve istikrarı konusunda da Cezayir ile hemfikiriz.”

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