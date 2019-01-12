Ana Sayfa Dış Haberler Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü Dış Haberler Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü YazarEditör -12 Ocak 2019 70 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler ele alındı. İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Dış Haberler İsrail’den Şam’a füze saldırıları önlendi Dış Haberler Çin Başbakanı Elon Musk’a daimi oturma izni teklif etti Dış Haberler Trump “Demokratlar yüzünden” Davos gezisini iptal ettiFACEBOOK YORUMLARI SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. HAFTALIK HAVA DURUMU Ankarasisli enter location 1.7 ° C 3 ° 1 ° 93 % 1.4kmh 75 % Cts 9 ° Paz 0 ° Pts -2 ° Sal 1 ° Çar -4 ° @sonsozgazete5.068 TakipçilerTakip Et