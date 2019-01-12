Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler ele alındı.

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