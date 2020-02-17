56.ncı Münih Güvenlik Konferansına katılmak üzere Almanya?nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Sergey Lavrov ile görüşerek artık İdlib?de bu saldırganlığın durması gerektiğini vurguladık ve kalıcı bir ateşkes, bundan sonra ihlal edilmeyecek bir ateşkesi tesis etmemiz gerektiğini söyledik” dedi.

Almanya?nın Münih kentinde Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantının ardından açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sergey Lavrov ile görüşmesinde, İdlib?deki saldırganlığın durmasını gerektiğini vurguladığını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Sergey Lavrov ile görüşerek artık İdlib?de bu saldırganlığın durması gerektiğini vurguladık ve kalıcı bir ateşkes, bundan sonra ihlal edilmeyecek bir ateşkesi tesis etmemiz gerektiğini söyledik. Bu konuları zaten heyetlerimiz yarın Moskova?da değerlendirecek” dedi.

“LİBYA’DA BAĞLAYICI BİR ATEŞKESİN OLMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADIK”

Libya konusunda düzenlenen toplantıda bağlayıcı bir ateşkesin olması gerektiğinin vurgulandığını kaydeden Çavuşoğlu, “Libya konusunda da bizim tutumumuz, düşüncelerimiz, çabalarımız ortada. Artık bağlayıcı bir ateşkesin olması gerektiğini vurguladık. Türkiye olarak bugüne kadar ateşkesin sağlanmasında çok önemli katkılar sağladık. Berlin sürecine önemli katkılar sağlıyoruz fakat Hafter ihlal etmeye devam ediyor. Siyasi süreç dahil tüm atılacak adımlar esasen sahadaki ateşkesin sürdürülebilir olmasına bağlıdır. O nedenle, kalıcı bir barışın olması gerektiğini söyledik ve bundan sonraki süreçte de ihlallerin denetlenmesini Avrupa Birliği değil, çünkü AB içerisinde Hafter?e doğrudan silah desteği veren ülkeler var, Birleşmiş Milletlerin çatısı altında bir denetim mekanizmasının kurulması gerektiğini söyledik. Bizim önerimizle taslak metin bu şekilde değiştirilmiş oldu” ifadelerini kullandı.