Çavuşoğlu: Kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz – 1

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İstanbul DHA – DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu açıklamaların ve kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz Büyükelçileri çağırıp tam da bunu söyledik” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ortak basın toplantısı düzenledi.

İstanbul’daki basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’deki 9 büyükelçiliğin kapatılması soruldu.

Bakan Çavuşoğlu, “İçişleri Bakanlığı’na soruyoruz somut bir bilgi paylaşımı yok. Bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Dün çağırdığımız büyükelçilere de bunu söyledik. Bu misyonları kapatırken adımları bizimle paylaşmamaları maksatlı. Burada ‘Türkiye istikrarsız, Türkiye’de terör tehdidi var.’ imajı vermek istiyorlarsa bu dostluğa da sığmaz müttefikliğe de sığmaz” dedi.

