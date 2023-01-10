Çavuşoğlu, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde basın toplantısı düzenledi

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GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ, (DHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Pretorya’da, Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Dr. Naledi Pandor ile görüşerek ortak basın toplantısına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, basına açıklamalarda bulanarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Ukrayna ve Etiyopya başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldıklarını ifade ederek “Ekonomik işbirliğimizi, Afrika kıtasıyla olan stratejik ortaklığımız temelinde daha da geliştireceğiz” dedi.

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