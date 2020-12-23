Çavuşoğlu: Birçok alanda fırsatları değerlendiriyoruz

Bangladeş, (DHA)- Bangladeş’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ticaretimizi 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor, birçok alanda fırsatları değerlendiriyoruz” dedi.

Resmi temasları kapsamında Bangladeş’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Dakka’da Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Basın toplantısında dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu “Bangladeş Dışişleri Bakanı kardeşim Abdul Momen’e misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Ticaretimizi 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor, birçok alanda fırsatları değerlendiriyoruz. Ümmet’in davasını birlikte savunuyor, Rohingalar konusunda üstlendiği sorumluluğu takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.