Çavuşoğlu Beninli mevkidaşıyla ortak basın toplantısına katıldı

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BENİN, (DHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Benin Dışişleri Bakanı Aurélien Agbenonci başbaşa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İki Bakan, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti;

“İkili ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi değerlendirdik hem baş başa hem heyetlerarası. Ayrıca liderler düzeyinde de karşılıklı ziyaretlerin gerçekleşmesi için birlikte çalışmak konusunda mutabık kaldık. Savunma sanayi ve güvenlik konusunda iş birliğimizi nasıl güçlendirebileceğimizi değerlendirdik. Elbette ekonomik ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele alıp daha da geliştirmek için atabileceğimiz adımları konuştuk.”

“Sevgili Dostum Aurelien’e FETÖ terör örgütünün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu, sadece Türkiye için değil, Benin ve bulundukları tüm ülke için tehdit olduğunu ve kimlerin bu terör örgütünü kullandığını da anlattık. Dolayısıyla bu konudaki beklentilerimizi de vurguladık. Sonuçta hem baş başa hem de heyetlerarası görüşmelerimiz son derece verimli ve faydalı geçti.”

“Elbette Türkiye olarak biz Afrika kıtasını seviyoruz, Afrika ülkelerini de Afrika halklarını da çok seviyoruz. Bunu sadece sözlerle ifade etmiyoruz. Tüm eylemlerimizde de bunu gösteriyoruz. Sanırım Afrikalı dostlarımız, Beninli kardeşlerimiz de bunu görüyor ve hissediyor. 2014 yılında Benin’de Kotonu’da büyükelçiliğimizi açmıştık. Karşılıklı ziyaretlerimiz gerçekleşti. Önümüzdeki süreçte iş birliğimizi ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için bu ziyareti gerçekleştirdim. Ama bu son ziyaret olmayacak, karşılıklı ziyaret edeceğiz. İlgili diğer bakanlarımız bir araya gelecek. Mekanizmalarımız işleyecek, ilişkilerimiz daha da gelişecek.”

“Dostum Aurelien geniş bir heyetle 31 Mayıs’ta beni ziyaret etmişti. O zaman kendisine Benin’i ziyaret edeceğimi söylemiştim, söz vermiştim. Bu sözümü de kısa süre içinde tuttuğum için de çok memnunum.”

“Gayet açık bir konuşma yaptım. Evet üst düzey bir diplomatım, yani Türkiye’de diplomatların başındayım Dışişleri Bakanı olarak. Ama tüm dünya bilir ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu öyle fazla da diplomatik konuşmaz, her zaman açık sözlü olur, doğrudan konuşur. Ayrıca sadece siyaseten değil, iş dünyası olarak da Benin’e gösterilen ilgilin arttığını da görmekten mutluluk duydum.”

“Cumhurbaşkanlarımızın karşılıklı ziyaretlerini önümüzdeki süreçte, yani mümkün olan en kısa sürede biz koordine edelim, tarihler belirleyelim diye hemfikir kaldık. Şu anda Cumhurbaşkanımız adına net bir tarih veremem ama Cumhurbaşkanımız en çok Afrika’yı ziyaret eden liderlerin başında geliyor. Şu ana kadar 35 civarında Afrika ülkesini ziyaret etmiştir. İnşallah Benin’i de ziyaret edecektir.”

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