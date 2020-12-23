Çavuşoğlu, Bangladeşli mevkidaşı ile görüştü

Bangladeş, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile ikili ve heyetler arası görüştü.
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