Çavuşoğlu, Bangladeşli mevkidaşı ile görüştü

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Bangladeş, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile ikili ve heyetler arası görüştü.

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