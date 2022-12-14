Çavuşoğlu, Azerbaycanlı ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi

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TÜRKMENİSTAN, (DHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla Avaza’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’un katıldığı basın toplantısında Çavuşoğlu şunları kaydetti;

“Dün Dışişleri, Enerji ve Ulaştırma Bakanları olarak Türkmen ve Azerbaycanlı mevkidaşlarımla ayrı ayrı üçlü formatta bir araya geldik, bugünkü zirvenin hazırlıklarını ele aldık. Devlet Başkanlarımız zirvede kabul ettikleri ortak bildiriyle işbirliğimizi geliştirme irademizi en üst düzeyde vurguladı. Enerji, ticaret ve ekonomi, gümrük, ulaştırma, bilim-eğitim ve kültür alanlarında 5 belgeyi biraz önce huzurlarınızda imzaladık.”

“Türkiye, Azerbaycan’ın ve Türkmenistan’ın temsilciliklerinin bulunmadığı ülkelerde Azerbaycanlı ve Türkmenistanlı kardeşlerimize hizmet vermeye hazırdır, bunu toplantılarda arkadaşlarımıza, kardeşlerimize söyledik. Zirve’nin en önemli gündem maddelerinden biri, enerji işbirliğimizin geliştirilmesiydi. Enerji güvenliği için kaynak ve güzergah çeşitlendirmesi daha da önem kazandı. Bu durum Hazar havzası kaynaklarını ön plana çıkardı. Coğrafi konumlarımız, beşeri ve doğal kaynaklarımız bir araya geldiğinde ne kadar güçlü olacağımızı gösteriyor.”

“Türkmenistan doğalgazı konusunda üç ülkenin yararına olacak şekilde ortak adımlar atmaya hazırız ve bu konuda bir çalışma gurubu oluşturma kararı aldık. Enerji alanında bugün imzaladığımız işbirliği mutabakat zaptı gerekli çerçeveyi oluşturuyor.”

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