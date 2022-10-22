Çavuşoğlu: Ara buluculuk faaliyetlerimiz artık dünyada bir marka

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İzzet Nazlı- Çilem Gökçe ÖĞÜT/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA) -DIŞİŞLERİ Bakanı Çavuşoğlu, “Filipinler’den Latin Amerika’ya ve elbette Rusya ve Ukrayna savaşına kadar ara buluculuk faaliyetlerimiz artık dünyada bir marka” dedi.

Hatay’ın Altınözü ilçesinde düzenlenen 6’ncı Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali’ne katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açılış konuşmasında zeytin dalının barışı simgelediğine dikkati çekerek, “Zeytin dalı barışın simgesidir. Diplomasinin amacı da barışı sağlamaktır. Biz de Türkiye diplomasisi olarak çatışmaların bitmesi, küskünlerin barışması için çalışıyoruz. Filipinler’den Latin Amerika’ya ve elbette Rusya ve Ukrayna savaşına kadar ara buluculuk faaliyetlerimiz artık dünyada bir marka. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyaya barışın hakim olması için çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.

“Milletimizin hakkı, hukuku ve güvenliği bizim kırmızı çizgimizdir” diyen Bakan Çavuşoğlu, “Üç kıtaya adalet dağıtan ecdadımızı örnek alarak, daha adil bir dünya için çalışacağız. Ama başta Hatay olmak üzere, serhat şehirlerimizi her türlü tehdide karşı korumaya da hazırız. Barış istememiz, savaşı bilmediğimiz anlamına gelmez. Mehmet Akif’in dediği gibi ‘Mefkuremiz göklerde dalgalanan bir sancak, Allah’ın huzurunda eğiliriz ancak” diye konuştu.

Konuşmasının ardından alanda kurulan yöresel ürün stantlarını gezen Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, sezonun ilk zeytin hasadını gerçekleştirdi. (DHA)

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