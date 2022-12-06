Çavuşoğlu, Akdeniz Diyaloğu Forumu’nda açıklamalarda bulundu

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu’nda moderatörlerin sorularını yanıtladı, küresel sınamalar ve dünya gündemini değerlendirdi.

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