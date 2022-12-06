Video Haber Çavuşoğlu, Akdeniz Diyaloğu Forumu’nda açıklamalarda bulundu Yazar Editör - 6 Aralık 2022 0 3 FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsApp - Reklam - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu’nda moderatörlerin sorularını yanıtladı, küresel sınamalar ve dünya gündemini değerlendirdi. https://ajans.dha.com.tr/images/videos/2022_12/2022_12_03/3471318/dha_dis-cavusoglu_akdeniz_diyalogu_forumu_nda_aciklamalarda_bulundu-1.mp4 - Reklam -