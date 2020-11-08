Çavuşculu: Kuyumculukta tasarım özgünlük ve yaratıcılık ister

Olgunlaşma Enstitüsü Kuyumculuk Teknolojisi Alanı öğrencilerinin el emeği göz nuru çalışmalarından oluşan “Düşlerim ve Ben” temalı sergiye katılan Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu, “Kuyumculukta takılar, toplumun kültür anlayışı, kişilerin özel zevkleri göz önünde bulundurularak, tasarlayanın kendi hayallerini de katarak tasarlanmalıdır.” dedi.

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Kuyumculuk Teknolojisi Alanı öğrencilerinin eğitim aldıkları dönem boyuncu ürettiği el emeği göz nuru çalışmalar; kolyeden bilekliğe, küpeden yüzüğe takı kategorisinden farklı model ve setlerden oluşan “Düşlerim ve Ben” temalı sergiye katıldı.

Olgunlaşma Enstitüsü’nde düzenlenen sergide yer alan ürünleri tek tek inceleyerek bilgi alan ve sergilenen eserlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu, öğrencilerin eğitim gördükleri döneme ait hocalarının gözetiminde tasarlayıp ürettikleri el emeği eserlere hayran kaldığını belirterek, “Öğrenciler okulda iyi yetişiyorlar. Ustalık eserlerini bu güzel mekanda sergileyen öğrenciler için, eğitimler sonrası hepsi birer usta tasarımcı oldular diyebiliriz. Hayırlı olsun.” dedi.

Öğrencilerin vizyonlarıyla gelecekte kuyumculuk sektörüne değer katacaklarına inandığını vurgulayan Oda Başkanı Çavuşculu, “Güzel sanatların bir kolu olarak kuyumculuk, değerli taşlara yaratıcı, özgün, zarif biçimler veren, ince el emeğine ve göz nuruna dayanan bir sanat dalıdır. Kuyumculukta takı tasarımı ve üretiminde kopyacılık yoktur. Kuyumculukta tasarım, yaratıcılık, özgünlük ister. Yaratıcılık, bilinenden, tasarlayanın kendi hayallerini de katarak, yeni, özgün tasarımlara ulaşabilmektir. Kuyumculuk mesleğinde çok çeşitli takılar tasarlanıp üretilmektedir. Bu takıların bazıları değerli, bazıları ise yarı değerli olabilmektedir. Kolye, küpe, yüzük, bilezik, bileklik gibi takılar, toplumun kültür anlayışı, kişilerin özel zevkleri göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır. Okul müdürümüz İlknur Koçbıyık ile okulda, yüzeyleri mineyle bezeme sanatı olan ‘Mine Yapımı’na ilişkin de eğitim verildiğini istişare ettik. Önümüzdeki süreçte sektörümüzde Mine konusunda kendilerini geliştirmek isteyen ve eğitime ihtiyaç duyan imalatçılarımızla ilgili olarak okulla iletişim ve işbirliği içerisinde olacağız.” diye konuştu.

Öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen öğretmenlere teşekkür eden Çavuşculu, “Kuyumculuk alanı öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği olan Okul Müdürü İlknur Koçbıyık, Kuyumculuk Teknolojisi Alan Şefi Figen Öztürk ve Kuyumculuk Alanı Usta Öğreticisi Ayşe Ülkü’ye ve tüm alan öğretmenlerine teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu’ya destek ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Okul Müdürü İlknur Koçbıyık da şunları kaydetti: “Ankara Olgunlaşma Enstitüsü, eğitim ve üretim sınıflarından oluşan iki yıl süreli sertifika eğitimi ile sektörlerin gereksinim duyduğu alanlarda ara eleman yetiştirmektedir. Bir alanda yoğunlaşmak isteyen ve bilgi ve becerilerini geliştirerek meslek edinmek isteyenler eğitimlerden faydalanabilmektedir. Kuyumculuk Teknolojisi Alanı öğrencilerimizin de 2 yıllık eğitimlerinin ardından ürettikleri kolye, küpe, yüzük gibi takı tasarımları Düşlerim ve Ben temalı sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Okulumuzda açılan Düşlerim ve Ben Öğrenci Sergisi’ni ve enstitümüzde bulunan satış ofisimizi gezerek, kuyumculuk bölümünde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Sayın Çavuşculu’ya destek ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”