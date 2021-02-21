Çatısı çöken tarihi karakol hurdacıların talanına uğradı

Serdar ALTINTEPE – Gülseli KENARLI – Harun UYANIK / İstanbul, (DHA) – Fatih’te bulunan, 2. Mahmut dönemine ait tarihi Mevlanakapı Karakolu’nun çatısı çöktü. Harabeye dönen karakol hurdacılara yağmasına uğradı. 2019’da da kepçe ile duvarına zarar verilen tarihi yapıyla ilgili o tarihte yapılan açıklamalarda restorasyon çalışmalarının başlatılacağın açıklanmıştı.

HURDACILAR TALAN ETTİ

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra İstanbul’un asayişi, yeni kurulan Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye’nin en büyük kumandanı olan seraskere havale edildi. Islahat hareketleri çerçevesinde şehrin bazı yerlerine kolluk kuvvetleri yerleştirildi. Sultan 2’nci Mahmud döneminde tarihi sur kapılarının hepsinin iç tarafına fermanla polis karakolları yaptırıldı. Bugüne kadar Ayakapı, Cibalikapı polis karakolu ile Mevlanakapı’daki karakol binası günümüze kadar ayakta kalmayı başardı. Tarihi sur kapılarına inşa edilen polis karakollarından birisi olan Mevlanakapı Karakolu yok olma tehdidi altında. Mevlanakapı Karakol binası uzun yıllardır kaderine terk edilmiş 2019’da bir kepçenin duvarına zarar vermesiyle gündeme gelmişti. O tarihte etrafı sac paravanlar ile çevrilen tarihi yapıda restorasyon çalışmalarının başlatılacağı kaydedilmişti. Ancak tarihi yapı yine bir darbe aldı.

Koruma altında olduğu açıklanan tarihi yapının çatısı perşembe gecesi çöktü. Çatının kar birikintisi nedeniyle çöktüğü belirtilirken harabeye dönen karakol hurdacılara kaldı. Alana giren hurdacılar karakolundaki demir ve metalleri topladı. Hurdacılar demirleri alarak uzaklaştı.

“KIŞ ŞARTLARINI, SOĞUĞU, KARI YEDİĞİ SÜRECE ÇÖKECEK”

Tarihçi Mehmet Dilbaz, “Mevlanakapı Karakolu’nun yapılma hikayesi 2. Mahmud döneminde başlıyor. 2. Mahmud’un 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmasıyla beraber o döneme kadar şehrin kapılarında asayişi sağlayan bostancılar varken, o bostancıların Yeniçeri Ocağı’na bağlı olması ve onların kaldırılmasıyla yeni bir nizam geliyor. Nedir bu? ‘Asakiri Mansurei Muhammediye’ dediğimiz yeni bir ordu kuruluyor. Ve bu ordu için şehrin kapılarına yani kara surlarının, deniz surlarının farklı yerlerindeki kapılara karakollar inşa ediliyor. Bahsi geçen karakol binamız Mevlanakapı Karakolu şehrin o manada yeni nizamda ilk inşa edilmiş yapılarından” dedi.

“Tam olarak 200 yıllık bir yapı” diyen Dilbaz, “Ama bu binalar zamanla, özellikle 20. yüzyılın başları, cumhuriyet döneminde yapılan o şehir istimlaklarıyla beraber büyük bir kısmı yıkılıyor. Bunlar şehrin bir çok kapısında, Eğrikapı, Topkapı, Cibali, Silivrikapı her yerde bu karakollardan varken, şu an sadece 1-2 tane kaldı. Bu da son örneklerinden bir tanesi. Yaklaşık 3-4 yıldır bunun başına pek çok şey geldi. Bir onarımdan hızlıca geçmesi lazım çünkü o kadar ağır kış şartlarından çıktık ki, bu yapılar onarılmadığı sürece kış şartlarını, soğuğu, karı yediği sürece çökecek. Ondan sonra böyle bir yapıyı tekrar geri getirme imkanınız yok. Hep söylüyoruz ne onları yapan ustalar kaldı, ne onları yapabilen mimarlar kaldı artık” diye konuştu.

“ÇÖKME TEHLİKESİNE GİREN YAPILARIN ONARILMASI LAZIM”

Mehmet Dilbaz, restorasyon çalışması konusunda ise, “İstanbul’da onarım bekleyen abartısız binlerce tarihi eser var. ama bunların onarılmasıyla ilgili bir öncelik sırası yapılması lazım. Mevlanakapı Karakolu emin olun öncelik sırasında ilk 5’e girer çünkü bu yapı bitmiş, çökmek üzere. Mesela çeşmelerle ilgili güzel projeler yapılıyor ama çeşmeler biraz bekleyebilir öncelikle bu hızlı bir şekilde çökme tehlikesine giren yapıların onarılması lazım. Umarım kısa vakitte onarım yapılır ve bu tarihi eser asli fonksiyonuyla beraber tekrar hayatımıza döner” ifadelerini kullandı.

2019’DA KEPÇE İLE ZARAR VERİLMİŞTİ

Öte yandan Mevlanakapı Karakolu’nun 2019 Eylül ayında da kepçe ile zarar verilmişti. O gün yapılan açıklamalarda olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken çevresi sac paneller ile kapatılan tarihi yapıyla ilgili restorasyon proje çalışmalarının devam ettiği kaydedilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden edinilen bilgiye göre, restorasyonla ilgili çalışmalarını tamamladığı kısa süre içinde de karakol binasında restorasyonun başlayacağı öğrenildi.



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