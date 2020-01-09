Hemen her şehir ve kasabada aynı tablo.Ne zaman birkaç saat fırtına esse çok sayıda çatı ana yapıdan kopup uçuyor.

Örneğin, daha iki gün önce İstanbul’daki fırtınada 108 çatı uçtu.

Bu bir kader değil oysa.

Aynı iklim kuşağında olduğumuz pek çok Batı ülkesinde fırtına, öfkeli esişiyle kalıyor, kimseye zararı dokunmuyor.

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Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği’nden bir yetkili, çatıların bizde neden uçtuğuna ilişkin özetle şunları söylemiş:

-Çoğu kez doğru düzgün proje hazırlanmadan yapılıyor.

-Standart dışı malzeme kullanılıyor.

-Çalışanlar yeterli bilgi ve beceriye sahip değiller.

-Yapım tekniklerine uyulmuyor.

-Binanın betonarme malzemesine çiviyle rastgele bağlanıyorlar.

-Üzerlerine hiçbir şey konulmaması gerekirken çanak anten, güneş enerjisi paneli ve baz istasyonu kuruyorlar.

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Anlaşılacağı gibi, bizde çatıların uçması değil uçmaması mucize…

Bir diğer deyişle, çatıları fırtına değil, akılsızlık uçuruyor.

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Başta belediyeler olmak üzere ilgili kurumların binalara ruhsat verirken çatıların usulüne uygun yapılıp yapılmadığını da ciddi şekilde denetlemeleri yerinde olur herhalde.

Tabii, ruhsat verilmiş binaların da belli aralıklarla denetimden geçirilmesi gerekiyor.