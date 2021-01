Çatıları delen hırsızlar iş yerlerinden 40 bin TL’lik malzeme çaldı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde 2 kişi, tek katlı müstakil yapının çatısını delip, erkek kuaförüyle yanında bulunan kadın kuaförüne girip, yaklaşık 40 bin lira değerinde çok sayıda postiş (takma saç), fön ve tıraş makineleri ile klima motoru gibi malzemeleri çaldı. Polis şüphelileri yakalarken, kadın kuaförünün işletmecisi Kemal Kazar, “İçerideki buzdolabından kola alıp, televizyonu da açıp hırsızlıklar yaparken yanında keyif de yapmışlar” dedi.

Olay, geçen hafta pazar günü saat 23.00 sıralarında, Tepecik semti Gaziler Caddesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında 2 kişi, tek katlı müstakil yapının çatısını delip, erkek kuaförüne girdi. İş yerindeki tıraş makineleri, makasları, tarakları ve klima motorunu çalan şüpheliler, bu sefer yandaki kadın kuaförüne girdi. Şüpheliler buradan da 17 postiş (takma saç), saç spreyleri, fön makineleri, 2 klima motoru ve bazı elektronik aletleri çalıp, açtıkları delikten tekrar çatıya çıktı. Aynı taktikle cadde üzerindeki bir terzi ve iki hamama da girmeye çalışan şüpheliler, amaçlarına ulaşamayınca bölgeden ayrıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bir gün sonra iş yerlerine gelen Kemal Kazar ile İbrahim Orçun, hırsızların savaş alanına döndürdüğü manzara karşısında şoke oldu. İşyeri sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu iş yerlerini soyduklarını tespit etikleri M.E. ile Z.E.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

MAHALLEDE BAŞKA HIRSIZLIKLAR DA OLMUŞ

Erkek kuaförü İbrahim Orçun, pazartesi günü geldiğinde çok şaşırdığını ve ne yapacağını bilemediğini belirterek, “Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında dükkana hırsız girmiş. 3 tıraş makinem gitti. Makaslarımı ve taraklarımı almışlar. Onun dışında klima motorumu da çalmışlar. Yaklaşık 10 bin TL zararım var. Benim dışımda 4 iş yerine daha girmişler. Ama ilk önce bu dükkana girdiklerini biliyoruz. Tavanlar da bir olduğu için yan yana girebilecekleri bütün dükkanlara girmişler. Biz sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için dükkanlarımıza gelemedik, bakamadık. Bu yüzden rahat davranmış. Adam 4 klima motorunu çalıyor. Bunların sökülmesini, taşınmasını vs. çok rahat bir şekilde gerçekleştirilmiş. Bizim duyduğumuza göre hırsızlık, mahalledeki birçok evde de gerçekleşmiş. Kim beni geçmiş olsun diye aradıysa, ‘Geçen aynı kişiler bizim eve de hırsızlık için girdiler’ dedi. İnşallah bu olaylar bir önce biter. Emek erip, alın terimizle iş yapıyoruz” dedi.

‘HIRSIZLIK YAPARKEN YANINDA KEYİF DE YAPMIŞLAR’

Kadın kuaförü sahibi Kemal Kazar ise, “Çatı katlarımız bir olduğu için oradaki işlerini bitirdikten sonra bize girmişler. Ve işe yarayabilecek tüm her şeyi buradan alıp götürmüşler. Buradan 2 klima motoru, 17 postiş denilen takma saç, spreyler, fön makineleri ve bir sürü şey çalındı. Hemen hemen her şeyi çaldılar desem yeri var. 30 bin TL kadar zararımız var. Biz sadece klima motorları çalındı diye biliyorduk ama dükkanı açtığımızda şok yaşadık. Ortalık savaş alanına dönmüştü. Bomba patlamış gibiydi. Görünce şok olduk. Zaten görür görmez emniyeti aradık. Polisler geldi, kameralara baktılar, parmak izi aldılar. Bu aralar mahallede çok hırsızlık yaşanıyor” diye konuştu.

Hırsızların içeride oldukça rahat davrandıklarını belirten Kazar, “İçerideki buzdolabından kola alıp, televizyonu da açıp hırsızlıklar yaparken yanında keyif de yapmışlar” dedi.

HIRSIZLARDAN BİRİ GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

Öte yandan, hırsızlardan biri, çevredeki bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ellerinde poşet olan bir kişinin yolda acele etmeden yürüdüğü anlar yer alıyor.

