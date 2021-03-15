Çatıdan düşüp ölen genç toprağa verildi

Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/KÜTAHYA,(DHA)-GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Çok dinamik ve gelişen bir nüfusumuz var. Gençlerimiz var. Avrupa'nın, dünyanın en genç nüfuslarından...