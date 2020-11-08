Çatalca’da yankesicilik yöntemiyle para çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

CHP İstanbul milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Aykut Erdoğdu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1923’den AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılına kadar olan dönemde görev alan hükümetlerin 79 yılda toplam 779 milyar harcama yaptığını belirterek, “Bu hükümetler ülkeyi yüzlerce fabrika, liman, havaalanı, baraj,kara ve demiryollarıyla ülkeyi donatırken, AKP 18 yılda bu harcamanın 6 katına yakın, yani, 4 trilyon 340 milyar dolar para toplamasına rağmen sadece borç yaptı” dedi.