Çatalca’da yan yatan elektrik direği tehlike yarattı 

Savaş ATAK / İSTANBUL (DHA) ÇATALCA’da elektrik direği yan yattı. Yola doğru yan yatan elektrik direği tehlike yaratırken, sürücüleri de tedirgin etti.

Çatalca Ormanlı Mahallesi bağlantı yolunun kenarında bulunan elektrik direği bugün saat 12.00 sıralarında yan yattı. Tehlike saçan elektrik direğini gören sürücüler durumu yetkililere bildirdi. Enerji akımı kesilen elektrik direğine vinç ile müdahale edilerek araçların üzerine devrilmesinin önüne geçildi. Direğin, anayol çevresini temizleyen iş makinasının çarpması sonucu yan yatmış olabileceği öğrenilirken, direk orman yangınına neden olabileceği için de tedirginlik yarattı.

(FOTOĞRAF)



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